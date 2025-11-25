Las catrinas monumentales se han ido del pueblo mágico de Atlixco. En su lugar, llegaron un montón de figuras con foquitos de colores que forman parte de la Villa Iluminada 2025, una de las mejores experiencias de Navidad en el centro de México.

Planea una escapada en familia para admirar estas instalaciones.

¿Dónde está la Villa Iluminada 2025?

La Villa Iluminada 2025 se encuentra en las principales calles del pueblo mágico de Atlixco, en el estado de Puebla, a unos 40 minutos de la capital poblana y a 2 horas con 20 minutos de la CDMX.

Foto: Ayuntamiento de Atlixco

El recorrido de unos 2 kilómetros inicia en el Parque Revolución y continúa por Avenida 20 de Noviembre, sigue por Calle 10 de Marzo, las avenidas Nicolás Bravo e Hidalgo, y el zócalo.

¿Cómo es la Villa Iluminada 2025 en el pueblo mágico de Atlixco?

En el Parque Revolución se instalaron figuras iluminadas de distintas especies de dinosaurios y plantas, por lo que es uno de los lugares favoritos de los niños.

Durante el paseo que conduce al zócalo, encontrarás ‘cielos’ con foquitos y papel picado brillante, túneles de luz, esculturas de bastones de caramelo, osos de peluche, renos, casitas de jengibre, flores en macetas gigantes –un guiño a la floricultura de Atlixco– y piñatas colgantes.

Fotos: Blachere Iluminación

Este año, el primer cuadro del pueblo mágico se adornó siguiendo la temática de Pinocho. Además de los troncos de árboles forrados de luces de colores, hay un árbol de Navidad gigante; la fachada del palacio municipal está decorada con enormes copos de nieve y en el jardín principal se levantan 5 estructuras lumínicas de Pinocho.

Una de ellas está acompañada de Gepetto. También hay un par de photo opportunities de Pepe Grillo, el Honrado Juan y Gedeón.

Foto: Ayuntamiento de Atlixco

En días y horarios selectos se podrá disfrutar de presentaciones y música en vivo.

Para complementar la experiencia de la Villa Iluminada 2025, en el Centro de Convenciones de Atlixco y en la Hacienda de San Mateo se instalaron mercaditos navideños con gastronomía, regalos y otros artículos de temporada.

¿Hasta cuándo estará la Villa Iluminada en el pueblo mágico de Atlixco?

La Villa Iluminada 2025 fue inaugurada el viernes 21 de noviembre y estará disponible hasta el sábado 6 de enero de 2026.

Fotos: Blachere Iluminación

Toma en cuenta que la mayoría de actividades y el encendido de las luces se realizan por la tarde, aproximadamente a las 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Atlixco Pueblo Mágico’.

