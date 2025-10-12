Aunque aún faltan unos meses para dar inicio a la temporada navideña, ya se anuncio del regreso de Navidalia, el parque temático de Navidad en México.

Se trata de un parque completo dedicado a esta festividad, y está por abrir sus puertas para ofrecer mundos increíbles y experiencias inmersivas.

Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo será Navidalia 2025, el parque temático de Navidad?

Navidalia, el parque temático de Navidad, ocupará un espacio de 5 hectáreas, que se dividirán en 4 mundos:

Foto: Navidalia

En Posada Mexicana encontrarás la recreación de un pintoresco pueblito de México decorado con esferas, nochebuenas, estrellas y otros elementos típicos de Navidad.

Lee también: Qué ver en el Festival Día de Muertos en Guanajuato

Contará con La Plaza, un kiosco adornado con luces y música y La Gran Posada, un número musical interactivo donde los visitantes pedirán la tradicional posada y entonarán las típicas letanías.

Mundo Nórdico replicará el ‘hogar’ de Santa Claus: un paisaje invernal en medio de un bosque nevado, donde habitan criaturas inspiradas en la mitología escandinava.

Foto: Navidalia

Su principal atractivo es el Camino de Hielo, una pista de patinaje nocturna decorada con luces y ambientada con melodías de temporada.

Al pasear por el Mundo Europeo, hallarás cabañitas coloridas e iluminadas, un inmenso árbol de Navidad, un show con villancicos y un mercadito con gastronomía y regalos.

En el Mundo de Medio Oriente se refleja el origen de la festividad. Entre un nacimiento gigante, actos hipnóticos y arcos gigantescos, podrás disfrutar de un nuevo espectáculo visual, así como un mercadillo árabe con artículos, platillos y bebidas.

Foto: Navidalia

Además, contará con un pequeño pero pintoresco lago. Se podrá recorrer en barcazas tematizadas. En ciertos puntos atravesarán impresionantes arcos iluminados.

La atracción ‘estrella’ de Navidalia, el parque temático de Navidad, es Canticorum, un show que se realizará en un imponente escenario inspirado en la Alta Edad Media.

Foto: Navidalia

Más de 30 artistas (entre solistas, coros y orquesta) recitarán las canciones navideñas más icónicas en su idioma original.

¿Dónde estará Navidalia, el parque temático de Navidad?

Navidalia, el parque temático de Navidad se instalará en el Parque Ávila Camacho de Guadalajara, frente a Plaza Patria y a un costado del Guadalajara Country Club, a unos 25 minutos en auto del centro.

¿Cuánto costará entrar a Navidalia, el parque temático de Navidad?

A partir del 15 de octubre iniciará la preventa de boletos para ingresar a Navidalia, el parque temático de Navidad.

Foto: Navidalia

El acceso general será de $711 para mayores de 13 años y $351 para niños de 4 a 12 años.

Si deseas adquirir el Comfort Pass que incluye acceso y asientos preferenciales en ciertas atracciones y espectáculos, tendrá un costo de $1,548 y $828, respectivamente.

Lee también: Desfile de Día de Muertos en CDMX: lo que sabemos hasta ahora

La venta general de boletos iniciará una vez que abra el parque. Entonces, los precios subirán un poco: la entrada general tendrá un precio de $790 para mayores de 13 años y $390 para niños de 4 a 12 años.

Foto: Navidalia

El Comfort Pass también incrementará su valor a $1,720 y $920, respectivamente.

En cualquiera de los casos, los niños de 0 a 3 años entran gratis.

Boletos disponibles en la página de Boletomóvil (considera que se cobrará un cargo por servicio).

¿Cuándo abrirá Navidalia, el parque temático de Navidad?

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por Navidalia, el parque temático de Navidad abrirá a partir del 5 de diciembre.

Foto: Navidalia

De domingo a jueves tendrá un horario de 7:00 p.m. a 12:00 a.m., mientras que los viernes y sábados será de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

Cerrará los días 8, 9, 15, 16 y 24 de diciembre.

Más información en la página web: alteaemotions.com/navidalia.php

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters