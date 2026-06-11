Fortnite, el videojuego battle royale de Epic Games sigue apostando por consentir sus jugadores con emblemáticas colaboraciones, con próximos estrenos, superhéroes del universo Marvel y clásicos personajes de series animadas.

En esta ocasión, los personajes del exitoso proyecto animado producido por Glitch Productions y creado por Gooseworx, The Amazing Digital Circus, se unirán al universo de Fortnite, con el lanzamiento de skins y accesorios exclusivos.

Tras múltiples especulaciones por presuntas filtraciones de internautas conocidos en redes, las dudas han sido aclaradas, confirmando la unión de ambos mundos.

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El videojuego sigue apostando por colaboraciones épicas con series de televisión, películas y proyectos animados. Foto: Fornite / Captura de pantalla

¿En qué consiste la colaboración?

El crossover entre estos dos universos se dio a conocer este miércoles 10 de junio, a través de las redes oficiales de Fortnite, con un teaser. El avance mostraba una oficina con una computadora, escenario ya conocido por los fanáticos.

Este 11 de junio, el juego publicó un avance donde el maestro de ceremonias Caine sube a Jax y Ponmi al autobús de batalla del juego, para caer en Costa Ruptura e intentar ganar una batalla campal, desatando la euforia de los jugadores.

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Además de los skins de Jax y Ponmi, también llegará un pico armable de edición especial, con las piezas de Zooble. También se espera el lanzamiento de dos mochilas, una inspirada en Ribbit y la segunda basada en Gummigo.

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Out of the circus, right onto the Battle Bus! 💥



Pomni and Jax from The Amazing Digital Circus are joining Fortnite on June 12th. pic.twitter.com/VT1ATjhQWh — Fortnite (@Fortnite) June 11, 2026

Además, se espera el lanzamiento de alguna pantalla de carga tematizada o un nuevo envoltorio para armas, así como de algún gesto o baile basado en la abstracción o fallos informáticos de los personajes en la serie.

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¿Cuándo llegará a la tienda?

La colaboración llegará este viernes 12 de junio. Cada skin tendrá un precio de entre 1,500 y 1,800 paVos, mientras el pico y el resto de los accesorios podría tener un costo de 500 y 800 paVos. Asimismo, como es costumbre, los skins y objetos temáticos podrán conseguirse en un paquete en conjunto.

Esta épica colaboración llega luego del estreno del noveno y último episodio de la serie en salas de cines de Estados Unidos y México, tras su primera emisión en la plataforma de YouTube en octubre de 2023, uniéndose más tarde a la programación de Netflix en más de 15 idiomas.

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