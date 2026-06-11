El misticismo y las dinámicas de predicción animal regresaron al escenario deportivo global de cara al inicio de la Copa Mundial 2026.

En esta ocasión, la expectación se concentra en el estado de Puebla, donde un majestuoso elefante africano perteneciente al reconocido parque de conservación de vida silvestre Africam Safari se encargó de emitir el pronóstico para el partido inaugural de la escuadra mexicana.

Este tipo de dinámicas, consolidadas en el imaginario colectivo desde la época del famoso pulpo Paul, despiertan un enorme entusiasmo entre los aficionados y generan interacciones masivas en las plataformas digitales antes de que el balón ruede oficialmente en la cancha.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

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El veredicto del paquidermo y el furor en las plataformas digitales

De acuerdo con lo que sucede en el video compartido a través de cuentas oficiales, la dinámica se desarrolló bajo un ambiente controlado dentro del hábitat de los elefantes. El personal del parque colocó dos costales de comida idénticas con las banderas de las selecciones competidoras y, tras unos instantes de deliberación visual, el ejemplar de gran tonelaje se dirigió de forma decidida hacia el distintivo mexicano.

El mamífero utilizó su trompa para interactuar con el contenedor de la Selección Nacional, una acción que los cuidadores y los usuarios interpretaron de inmediato como una señal de victoria contundente para el conjunto local.

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El metraje acumula rápidamente miles de reproducciones y comentarios de aficionados entusiastas, convirtiéndose en un fenómeno que enciende las redes de cara al arranque de la justa mundialista.

Los internautas tomaron el veredicto del paquidermo como un augurio de buena fortuna para el debut del equipo, compartiendo masivamente la escena en plataformas como TikTok e Instagram. Aunque se trata de una actividad lúdica y publicitaria, el comportamiento natural del animal desató una ola de optimismo entre la afición mexicana, que busca cualquier motivo de confianza para respaldar a su plantilla.

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La inteligencia de los elefantes y la psicología de las predicciones

Más allá de la superstición deportiva, las instituciones globales de conservación aprovechan este tipo de ventanas mediáticas para recordar la asombrosa capacidad cognitiva de esta especie. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) enfatiza en sus reportes sobre fauna africana que los elefantes poseen estructuras sociales complejas y un cerebro altamente desarrollado que les permite tomar decisiones basadas en estímulos visuales, espaciales y olfativos muy sutiles.

Los especialistas del parque explicaron que la elección del contenedor responde a la curiosidad innata del animal por objetos nuevos en su entorno, descartando cualquier tipo de adiestramiento previo.

El fenómeno de la predicción animal también encuentra explicación en la psicología social. Diversos estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en materia de comportamiento de masas señalan que estas dinámicas funcionan como un mecanismo colectivo para canalizar la ansiedad y el estrés previos a un evento de alta relevancia cultural, como lo es un partido inaugural de fútbol.

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Al proyectar sus deseos de triunfo en la figura de un ser majestuoso y respetado, la comunidad genera un sentido de cohesión social y pertenencia que potencia la identidad nacional de una forma festiva y completamente ajena al rigor puramente deportivo.

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