En el estado de Guanajuato, Día de Muertos cobrará una fuerza especial: altares, ofrendas y calles iluminadas crean escenarios donde la vida y la muerte se unen a través del arte y la memoria.

En 2025, bajo el lema “Vive tus tradiciones en Guanajuato”, 15 municipios del estado se unirán en el Festival Día de Muertos, una celebración con varias actividades para recordar a los que ya partieron de este mundo.

Desde desfiles de catrinas hasta recorridos nocturnos, se dará vida al festival del 24 de octubre al 3 de noviembre.

Celebra el Día de Muertos en Guanajuato del 24 de octubre al 3 de noviembre Foto: Cortesía

¿Qué actividades de Día de Muertos habrá en Guanajuato capital?

Guanajuato capital celebrará su Festival del Día de Muertos del 29 de octubre al 2 de noviembre.

La ciudad, famosa por sus túneles, arquitectura y callejones, se llenará de altares monumentales, desfiles coloridos y espectáculos que combinan tradición y modernidad.

Cada plaza y calle se convertirá en un homenaje, donde la música y la luz serán protagonistas.

¿Cómo celebrará León, Día de Muertos?

La ciudad de León, por su parte, prepara el Festival de la Muerte, cuyas fechas están por confirmarse. Este evento destaca por su carácter innovador, con instalaciones artísticas y actividades para toda la familia.

A lo largo de los años, León ha logrado consolidar su propuesta cultural para Día de Muertos, y se espera que vuelva a sorprender con ofrendas y exhibiciones.

León tendrá su Festival de la Muerte con instalaciones artísticas y actividades para toda la familia Foto: Cortesía

¿Cómo será Día de Muertos en San Miguel de Allende?

San Miguel de Allende, uno de los destinos más visitados del estado, celebrará su Festival del Día de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre.

En esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, la celebración combina la elegancia de las catrinas con la calidez de sus calles empedradas. Los visitantes podrán disfrutar de música, desfiles y altares que llenan de vida cada esquina del centro histórico.

Mineral de Pozos tendrá La Danza de las Almas, donde ofrecerá espectáculos, música y recorridos por sus antiguas minas Foto: Cortesía

Día de Muertos en el pueblo mágico de Mineral de Pozos

Mineral de Pozos llevará a cabo “La Danza de las Almas” en las mismas fechas. Se trata de un festival que combina historia minera y misticismo.

El pueblo mágico ofrecerá espectáculos escénicos, música y recorridos en sus antiguas minas, creando un ambiente único donde la tradición se mezcla con el patrimonio arquitectónico.

La capital de Guanajuato se llenará de colores, altares y desfiles coloridos en su celebración de Día de Muertos Foto: Cortesía

¿Qué otras actividades importantes habrá en Guanajuato?

Otras actividades que puedes disfrutar alrededor de Guanajuato incluyen:

Silao: del 24 de octubre al 3 de noviembre, el municipio ofrecerá actividades comunitarias, altares y procesiones que reflejan la esencia local.

Dolores Hidalgo: el pueblo mágico organiza la tercera edición del Festival de la Muerte, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Este festival se distingue por su carácter familiar y cultural, con actividades que incluyen muestras gastronómicas.

de la Muerte, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Este se distingue por su carácter familiar y cultural, con actividades que incluyen muestras gastronómicas. Doctor Mora: este municipio celebrará “Caminando con los Muertos” del 31 de octubre al 2 de noviembre, una experiencia que conecta a los visitantes con la tradición a través de recorridos simbólicos.

Celaya presentará el “Paseo de las Luminarias”, una de las experiencias más visuales, pues se iluminarán las calles con velas y figuras representativas del Día de Muertos. Fecha: 9 de noviembre.

Guanajuato tendrá una celebración especial a través de 15 municipios donde se vivirá el Día de Muertos Foto: Cortesía

Altares, desfiles, leyendas y gastronomía tradicional esperan a locales y visitantes en más de 15 municipios, reafirmando que la tradición de Día de Muertos sigue viva.

