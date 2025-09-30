Más Información

Las mejores ofertas en Buen Fin: descuentos imperdibles en esta fecha

Laura G. de Rivera: El modelo de negocio de las plataformas digitales no necesita usuarios, necesita esclavos

¿Qué ocurrirá si rebasas el límite de transferencias del MTU a partir de octubre?

VIDEO: alumnos de la universidad de NL sorprenden con una hielera-bocina

Tutorial fácil: restaura tus fotos antiguas con la IA de Google

El ajolote no solo es una especie endémica de , también es uno de los animales más representativos de México. Desde tiempos prehispánicos se le ha considerado una criatura mística, ligada a la creación y transformación.

Por todo eso, este animalito se apodera del en la Noche del Axolotl. Hoy te decimos cuándo será y de qué trata.

La Noche del Axolotl te espera con teatro, danzas, talleres y muchas actividades más. Foto: Axolotitlán
¿Qué habrá en la Noche del Axolotl 2025?

En la mitología mexica era el dios Xólotl, vinculado con el inframundo, la muerte y la regeneración. Es por eso que su figura adquiere protagonismo en algunas celebraciones de Día de Muertos.

El habita en los canales de Xochimilco, pero enfrenta amenazas por la contaminación y la pérdida de su hábitat. Por eso, de acuerdo con el Museo del Axolote, este festival combina entretenimiento y educación ambiental para recordarnos que celebrar la vida también implica cuidar el entorno.

Así, la Noche del Axolotl 2025 traerá un festejo cultural lleno de actividades como:

  • Teatro, danza y música en vivo que retoman mitos prehispánicos y leyendas de Día de Muertos.
  • Talleres para elaborar calaveritas de azúcar y papel picado.
  • Charlas sobre la importancia del ajolote y su preservación.
  • Documentales y conferencias para aprender más sobre la biodiversidad mexicana.
  • Bazar de artesanías y antojitos de temporada como el pan de muerto, café de olla y otros platillos tradicionales.
  • Exposiciones artísticas de pintura y performance, que convierten al ajolote en el protagonista de narraciones mágicas.

Este evento celebra su séptima edición, por lo que busca sorprender con nuevas propuestas escénicas y participativas.

El público no solo es espectador, también puede involucrarse en el cuidado y preservación de los ajolotes.

Celebra Día de Muertos en la Noche del Axolotl dentro de la Casa Jaime Sabines. Foto: Axolotitlán
¿Cuál es la fecha de la Noche del Axolotl 2025?

Si quieres introducirte al mundo de los ajolotes recuperando tradiciones prehispánicas, asiste a la Noche del Axolotl 2025 los días 1 y 2 de noviembre.

La cita es en la Casa Jaime Sabines, en Avenida Revolución 1747, San Ángel. Las actividades están programadas desde las 12:00 hasta las 20:00 horas los dos días.

De acuerdo con la organización del Museo del Axolote, este evento es apto para toda la familia. Así que provecha para invitar a quien quieras porque la entrada es gratis y no se necesita reservación.

Con esa fusión, entre la importancia del ajolote y el , se invita a vivir una noche colorida y con mucha conciencia.

