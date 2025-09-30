El ajolote no solo es una especie endémica de Xochimilco, también es uno de los animales más representativos de México. Desde tiempos prehispánicos se le ha considerado una criatura mística, ligada a la creación y transformación.

Por todo eso, este animalito se apodera del Día de Muertos en la Noche del Axolotl. Hoy te decimos cuándo será y de qué trata.

La Noche del Axolotl te espera con teatro, danzas, talleres y muchas actividades más. Foto: Axolotitlán

¿Qué habrá en la Noche del Axolotl 2025?

En la mitología mexica era el dios Xólotl, vinculado con el inframundo, la muerte y la regeneración. Es por eso que su figura adquiere protagonismo en algunas celebraciones de Día de Muertos.

El ajolote habita en los canales de Xochimilco, pero enfrenta amenazas por la contaminación y la pérdida de su hábitat. Por eso, de acuerdo con el Museo del Axolote, este festival combina entretenimiento y educación ambiental para recordarnos que celebrar la vida también implica cuidar el entorno.

Así, la Noche del Axolotl 2025 traerá un festejo cultural lleno de actividades como:

Teatro, danza y música en vivo que retoman mitos prehispánicos y leyendas de Día de Muertos .

Talleres para elaborar calaveritas de azúcar y papel picado.

Charlas sobre la importancia del ajolote y su preservación.

y su preservación. Documentales y conferencias para aprender más sobre la biodiversidad mexicana.

Bazar de artesanías y antojitos de temporada como el pan de muerto, café de olla y otros platillos tradicionales.

Exposiciones artísticas de pintura y performance, que convierten al ajolote en el protagonista de narraciones mágicas.

Este evento celebra su séptima edición, por lo que busca sorprender con nuevas propuestas escénicas y participativas.

El público no solo es espectador, también puede involucrarse en el cuidado y preservación de los ajolotes.

Celebra Día de Muertos en la Noche del Axolotl dentro de la Casa Jaime Sabines. Foto: Axolotitlán

¿Cuál es la fecha de la Noche del Axolotl 2025?

Si quieres introducirte al mundo de los ajolotes recuperando tradiciones prehispánicas, asiste a la Noche del Axolotl 2025 los días 1 y 2 de noviembre.

La cita es en la Casa Jaime Sabines, en Avenida Revolución 1747, San Ángel. Las actividades están programadas desde las 12:00 hasta las 20:00 horas los dos días.

De acuerdo con la organización del Museo del Axolote, este evento es apto para toda la familia. Así que provecha para invitar a quien quieras porque la entrada es gratis y no se necesita reservación.

Con esa fusión, entre la importancia del ajolote y el Día de Muertos, se invita a vivir una noche colorida y con mucha conciencia.

