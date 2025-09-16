Desde 2021, en Atlixco se organiza el Valle de Catrinas, un recorrido temático de Día de Muertos que puedes hacer por tu cuenta para contemplar más de una veintena de catrinas monumentales por todo el pueblo mágico.

El evento se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del destino en esta temporada y ya se conocen los detalles de la edición 2025.

¿Cómo será el Valle de Catrinas 2025 en Atlixco?

Como cada año, el Valle de Catrinas sigue una temática. Por ejemplo, en 2024, las esculturas se inspiraron en personajes históricos de México como ‘El Pípila’, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Foto: Ayuntamiento de Atlixco

Para 2025, su quinto año, Valerie Bartsch Aburto, regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios de Atlixco detalló que se hizo una convocatoria abierta basada en oficios tradicionales mexicanos y se eligieron 22 propuestas de artistas locales.

Lee también: Esta es la fecha del próximo puente vacacional de 2025

Entre ellos están Gabriela Cruz, Daniel López Méndez, Víctor Hugo Poblano, Jesús Jiménez y Sebastián Hernández, entre otros.

Ariadna Ayala, presidenta municipal del pueblo mágico de Atlixco, destacó que los oficios que representarán estas figuras monumentales son el de una tortillera, marchanta, bolero, organillero, artesano, globero, camotero, panadero, tlachiquero, jimador, tejedora de cintura, albañil, carpintero/herrero y floricultora.

Foto: Ayuntamiento de Atlixco

Dijo que las 22 catrinas monumentales, 14 serán colocadas en diversos lugares del pueblo mágico, mientras que el resto se llevarán a otras ciudades de México y el mundo.

¿Dónde estarán las catrinas del Valle de Catrinas 2025?

Bartsch Aburto confirmó que el recorrido del Valle de Catrinas 2025 es mismo que el del año pasado.

Las esculturas monumentales estarán colocadas en los siguientes sitios del pueblo mágico:

Los Arcos

El panteón municipal

Plazuela de la Danza

Plazuela de Fray Toribio

Avenida Hidalgo

Plaza de Armas

Avenida Nicolás Bravo

Viveros Zoe y Flor Natura

Metepec, Atlixco

Santo Domingo Atoyatempan

Foto: Ayuntamiento de Atlixco

“Cada una de las catrinas tendrá alguna actividad cultural que las acompañe”, agregó la regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios de Atlixco. La cartelera será publicada en los próximos días.

Lee también: Lanzan experiencia inmersiva de México en Las Vegas

La presidenta municipal de Atlixco compartió que habrá catrinas en Times Square (Nueva York), Guanajuato y Puebla capitales, mientras que del resto aún se están determinando los lugares.

¿Cuándo es el Valle de Catrinas 2025 en Atlixco?

El Valle de Catrinas 2025 será inaugurado el viernes 3 de octubre a las 7:00 p.m. en el zócalo de Atlixco, de acuerdo con información de Ariadna Ayala.

Foto: Ayuntamiento de Atlixco

Las catrinas monumentales se podrán visitar hasta el domingo 2 de noviembre.

Algo importante que debes saber es que la entrada al Valle de Catrinas es gratuita.

Más información en el perfil de Facebook: ‘Ayuntamiento de Atlixco’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters