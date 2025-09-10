Lujosos y excéntricos hoteles, casinos gigantescos y espectáculos alucinantes. Estas son algunas características de Las Vegas, una ciudad que constantemente se reinventa para ofrecer una vasta gama de atracciones.

Entre ellas está Colors of Mexico, una novedosa experiencia inmersiva que festeja y promueve la cultura e historia de nuestro país. Es un sitio ideal para visitar durante el mes patrio.

¿De qué trata la experiencia inmersiva de México en Las Vegas?

Desarrollada por el estudio creativo mexicano Fantasy Lab, la experiencia inmersiva Colors of Mexico en Las Vegas es una exhibición de arte que refleja el folclor, tradiciones, paisajes y atractivos culturales de México.

Fotos: Colors of Mexico y Consulado de México en Las Vegas

Son 7 salas, cada una con distintas experiencias en las que se exhiben esculturas, cartonería, proyecciones envolventes con sonido inmersivo, inteligencia artificial, cuartos de espejos y una colorida decoración.

Entre las más impresionantes, está el cuarto casi a oscuras con cientos de pequeños focos que recrean los santuarios de luciérnagas de Tlaxcala; hay otra sala con techos, paredes y pisos pintados de colores neón y decorado con enormes esculturas tridimensionales de alebrijes; además de un salón de espejos con una pantalla que asemeja un caleidoscopio gigante, donde se proyectan jaguares y mariposas monarca.

También se recreó un panteón en Día de Muertos, con algunas tumbas dedicadas a iconos mexicanos —como Vicente Fernández, ‘Cantinflas’ y Pedro Infante—, catrinas de más de 2 metros de altura, velas y flores de cempasúchil.

El pasado prehispánico también se muestra con 'El Castillo' de Chichén Itzá a escala y un video mapping que muestra el juego de pelota y otros elementos característicos de las culturas que habitaron México.

Fotos: Consulado de México en Las Vegas

Quizá una de las mejores partes del recorrido es la última habitación, equipada con una pantalla 360° LEDS en el techo y esferas plateadas en el piso.

Ahí, podrás observar videos de distintas ciudades y playas de México e incluso de la Guelaguetza y de los voladores de Papantla.

Para comer y beber, Colors of Mexico en Las Vegas tiene un con restaurante y bar. Sirven snacks (esquites, guacamole y nachos), platillos del norte (chilorio y machaca con huevo), del centro (tinga de pollo, carne al pastor, mole poblano), del sur (cochinita pibil, mole verde de Guerrero), postres, aguas frescas, malteadas y bebidas como licuachelas, cantaritos, además de las clásicas piñas coladas, margaritas y más.

¿Dónde está la experiencia inmersiva dedicada a México?

La experiencia inmersiva Colors of Mexico se encuentra dentro del Fashion Show Mall, un enorme centro comercial en The Strip, sección de Las Vegas Boulevard conocida por ser el ‘hogar’ de la mayoría de los grandes hoteles y casinos.

Foto: Consulado de México en Las Vegas

Como referencias: está frente al complejo de Wynn y entre la Torre Trump y el teatro Mystère del Cirque du Soleil.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva de México en Las Vegas?

La entrada a la experiencia inmersiva Colors of Mexico tiene un costo de 15 dólares ($279 pesos), los cuales son reembolsables en consumo en el restaurante, bar y tienda de souvenirs.

Abre de lunes a jueves de 12:00 p.m. a 8:00 p.m., sábados de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Más información en la página web: colorsofmexico.com

