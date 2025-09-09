Más Información
La Torre Latino es más que un icono de CDMX: es un destino turístico en pleno Centro Histórico. Cuenta con un par de museos, un mirador panorámico y el restaurante Miralto, con vistas fabulosas de la ciudad.
Para aprovechar sus panorámicas 360, enMiralto, a más de 120 metros de altura, se está preparando una noche mexicana con cena, música, fiesta y varias sorpresas más. Te contamos los detalles.
¿Cuándo es la noche mexicana de la Torre Latino?
La noche mexicana en el restaurante de la Torre Latino será el lunes 15 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m.
El evento terminará aproximadamente a la 1:00 a.m.
¿Qué habrá en la noche mexicana de la Torre Latino?
Al caer el sol, cuando todo México esté organizando la cena y esperando el tradicional ‘grito’, esta experiencia iniciará en el restaurante Miralto.
Hay que subir hasta el piso 41 de la Torre Latino, donde te recibirán con un coctel de bienvenida y un escenario decorado con elementos patrios para tomarte fotos con la CDMX de fondo; también organizarán juegos y otras dinámicas.
Este es el menú:
- Entrada: trío de sopecitos de cochinita pibil o camarones empanizados con salsa de mango habanero al mezcal.
- Primer tiempo: sopa de chile poblano con rodajas de elote baby, flor de calabaza, champiñones, queso panela y julianas de tortilla o queso Oaxaca empanizado servido sobre salsa de tomatillo asado con chile morita.
- Segundo tiempo: chile en nogada, mole manchamanteles (afrutado y con pechuga de pollo, arroz mexicano, chips de plátano macho y piña deshidratada), costalito de barbacoa de cordero (horneado por 8 horas con ensalada de nopales curados en sal de grano y salsa borracha con pulque) o el pozole Miralto (con cacahuazintle y filete sellado).
- Tercer tiempo: mousse de mamey con bizcocho de pinole, miel de piloncillo acompañado de helado de queso de cabra o panqué de elote con amaranto envinado acompañado con helado de coco.
No puede faltar la transmisión del ‘grito’, el espectáculo de fuegos artificiales del Zócalo que podrás ver desde la Torre latino, mariachi en vivo y música ambiente.
¿Cuánto cuesta la noche mexicana en la Torre Latino?
Esta noche mexicana en el restaurante de la Torre Latino cuesta $2,890 pesos por adulto y $1,199 por niño (3 a 7 años).
Incluye menú mexicano de varios tiempos, bebida de bienvenida, aguas frescas, zona de fotos, mariachi en vivo y espectáculo de fuegos artificiales.
Más información en Whatsapp: (55) 3143 3433.
