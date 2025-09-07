El Día de la Independencia es una de las fechas más esperadas del año. Es momento de celebrar el orgullo de ser mexicano, bailar, comer rico y, ¿por qué no?, darse una escapada y vivir experiencias en destinos pintorescos, no muy lejos de Ciudad de México.

Si tienes oportunidad de salir en estos días para festejar a México, te proponemos 10 lugares que incluyen noches mexicanas. Hay haciendas, viñedos, restaurantes y jardines.

¿Dónde celebrar el 15 de septiembre cerca de CDMX?

En Viñedos Azteca

El cierre de la temporada de vendimias coincide con los festejos patrios, así que Viñedos Azteca, uno de los tantos proyectos vitivinícolas de la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro, organizará la ‘Vendimia Más Mexicana’.

En una renovada hacienda de la época del porfiriato, cerca del pueblo mágico de Cadereyta de Montes, la fiesta tendrá espectáculos ecuestres, presentación de mariachi, DJ en vivo, un mercadillo gastronómico y artesanal; hay que agregar el tradicional pisado de uva y degustaciones de vino.

Foto: Viñedos Azteca

Por un precio adicional podrás ser parte de un par de catas más: una de tres vinos tintos con el enólogo de Viñedos Azteca y otra con vinos rosado, blanco y vermut, dirigida por uno de los sommeliers.

¿Cuándo? 13 de septiembre, de 12:00 a 19:00 horas.

Costo: $1,100 pesos por adulto y $450 por niño (más cargos por servicio). Incluye espectáculos, música, acceso a áreas con comida y artesanías, pisado de uva y degustaciones de tres vinos.

Las catas especiales tienen un costo de $350 pesos por persona.

vinedosazteca.com

En una hacienda del pueblo mágico de Huasca

Uno de los emblemas y joyas arquitectónicas del pueblo mágico de Huasca de Ocampo es la Hacienda de Santa María Regla, construida para la explotación de plata y oro por orden de Pedro Romero de Terreros, conde de Regla y uno de los empresarios mineros más acaudalados del siglo XVIII.

Lee también: Escapada de fin de semana: 5 lugares cerca de CDMX

A un costado de los Prismas Basálticos y entre edificaciones históricas, se alistan dos celebraciones especiales: el 14 de septiembre se celebrará la ‘Prefiesta Mexicana’, con una cena buffet, aguas de sabores ilimitadas y el show de un imitador con karaoke en vivo.

Foto: Hacienda Santa María Regla

Para el lunes 15 de septiembre llegará la ‘Gran Noche Mexicana’, estilo kermés, con juegos de feria tradicionales, puestos de antojitos mexicanos, mariachi en vivo, cena buffet con platillos típicos y un espectáculo cultural con bailes regionales y música que celebran nuestras raíces.

¿Cuándo? 14 y 15 de septiembre , a partir de las 18:00 y 16:00 horas, respectivamente.

14 y , a partir de las 18:00 y 16:00 horas, respectivamente. Costo: $100 pesos por persona. Incluye entrada al evento, aunque la comida y bebida se cobran por separado.

WhatsApp: ‪(55) 8507 0946‬.

En un exconvento de Puebla

Puebla es uno de los bastiones arquitectónicos, culturales y gastronómicos de México. Entre las joyas de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, destaca el Exconvento de la Limpia Concepción, que se convirtió en el lujoso hotel Quinta Real.

Entre sus pasillos y habitaciones con techos de vigas de madera, patios con arquería de piedra y cantera y su decoración con frescos y talavera, la propiedad ofrecerá una noche mexicana estilo kermés.

Foto: Quinta Real Puebla

La experiencia incluye una cena buffet con platillos mexicanos (chalupas, mole poblano, chiles en nogada, tacos, pozole), zona con juegos tradicionales tipo feria, presentación de un ballet folclórico, mariachi en vivo, DJ para amenizar y barra de bebidas nacionales y refrescos.

¿Cuándo? Lunes 15 de septiembre , a partir de las 20:00 horas.

, a partir de las 20:00 horas. Costo: $1,450 pesos por adulto y $850 por niño. Incluye cena, música, bebidas y juegos.

$1,450 pesos por adulto y $850 por niño. Incluye cena, música, bebidas y juegos. Teléfono: (222) 229 0909 o (222) 124 0369.

En los jardines exuberantes de Morelos

A tan solo unos minutos del lago de Tequesquitengo, en medio del cálido entorno de Morelos, se encuentra Jardines de México, un parque temático que alberga los jardines florales más grandes del mundo y algunos de los sitios más instagrameables en todo el estado.

Para estas fiestas patrias organizan ‘Échale Flores a México’, una experiencia familiar que busca mostrar lo mejor de las raíces mexicanas en medio de un colorido paisaje, con algunas de sus instalaciones decoradas con elementos de temporada.

Foto: Jardines de México

El jardín de cactáceas se convertirá en escenario de juegos típicos, música en vivo y espectáculos de danza folclórica. No faltarán presentaciones de charrería, el 'deporte nacional', un buffet con gastronomía tradicional en su restaurante y una zona para niños con inflables, granjita interactiva y talleres de jardinería.

¿Cuándo? 13 y 14 de septiembre. Desde las 9:00 horas.

13 y 14 de septiembre. Desde las 9:00 horas. Costo: preventa desde $315 pesos por adulto y $135 pesos por niño. El día del evento incrementa a $350 y $150, respectivamente. No incluye alimentos ni talleres.

preventa desde $315 pesos por adulto y $135 pesos por niño. El día del evento incrementa a $350 y $150, respectivamente. No incluye alimentos ni talleres. jardinesdemexico.com

En una hacienda de Atlixco

El pueblo mágico de Atlixco, en Puebla, es conocido por sus hermosas vistas al volcán Popocatépetl, su gran producción floral y su belleza arquitectónica de la época virreinal. Ejemplo de este legado es Hacienda Santo Cristo, construida en 1580 y convertida en hotel en años recientes.

Foto: Hacienda Santo Cristo

Sus pasillos de piedra expuesta, cúpulas de mosaicos y sus amplios jardines serán el escenario para vivir el ambiente festivo de una noche mexicana.

El evento incluye un gran buffet de antojitos, como chanclas, esquites, chalupas, pozole, tacos de guisado...

También se presentarán danzas típicas, mariachi en vivo, un toro mecánico, espectáculo de fuegos artificiales y la transmisión del tradicional 'grito'.

¿Cuándo? 15 de septiembre , a partir de las 20:00 horas.

, a partir de las 20:00 horas. Costo: $1,600 pesos por adulto y $500 por niño. Incluye comida, shows y actividades.

$1,600 pesos por adulto y $500 por niño. Incluye comida, shows y actividades. WhatsApp: (222) 106 8922.

En un restaurante de Cuernavaca

En la ciudad de Cuernavaca, el restaurante Las Quintas celebrará ‘Voz y Tradición’, un auténtico festín mexicano.

Foto: Hostería Las Quintas

Entre sus andadores de estilo villa colonial y jardines decorados con esculturas del artista Víctor Hugo Castañeda, se montará un enorme buffet con delicias de Guerrero (pozole blanco), Oaxaca (mole amarillo y mole negro), Chihuahua (discada norteña), Puebla (minichiles en nogada), Yucatán (sopa de lima, papadzules y cochinita), CDMX (tacos al pastor), Jalisco (tortitas ahogadas y birria), Morelos (pipián verde y sopes) y San Luis Potosí (enchiladas potosinas y asado de boda).

La cena incluye aguas de sabor, guarniciones como frijoles charros o arroz tricolor, postres típicos como churros, buñuelos, jericalla, flan de guayaba y calabaza.

Además, se presentarán un ballet folclórico y el concierto de un cantante de regional.

¿Cuándo? 15 de septiembre , a partir de las 20:00 horas.

, a partir de las 20:00 horas. Costo: $1,700 pesos por adulto y $650 por niño. Incluye comida y shows.

$1,700 pesos por adulto y $650 por niño. Incluye comida y shows. WhatsApp: (777) 135 9254.

En un hotel de Tepoztlán

Entre los muchos hoteles boutique del pueblo mágico de Tepoztlán, La Buena Vibra Wellness Resort and Spa, enfocado en el bienestar, es uno de los más pintorescos por su arquitectura estilo hacienda y sus jardines con flores coloridas y vistas a los imponentes cerros del Parque Nacional El Tepozteco.

En medio de este escenario también destaca una estupa consagrada por el Dalai Lama.

Foto: La Buena Vibra Wellness Resort & Spa

Su fiesta mexicana está pensada como una velada familiar, con juegos de feria (lotería, canicas, tiro al blanco, etc.), un buffet de platillos típicos (pozole, carnitas, barbacoa, tortillas hechas a mano, aguas frescas...) y carnes a la parrilla, entre otras cosas más, así como un mariachi en vivo y DJ para bailar después de dar el 'grito'.

También habrá baile folclórico y cuatro horas de barra libre nacional.

¿Cuándo? 15 de septiembre , a partir de las 18:30 horas.

, a partir de las 18:30 horas. Costo: $2,250 pesos por adulto y $750 pesos por niño. Incluye coctel de bienvenida, actividades y comida.

Teléfono: (777) 194 0422.

En una hacienda de Apan, Hidalgo

Al sur de Hidalgo, muy cerca de los límites con Tlaxcala, los Llanos de Apan están ‘salpicados’ por un montón de haciendas pulqueras coloniales, algunas de las cuales han sido rescatadas mediante proyectos turísticos.

Una de ellas es el hotel Hacienda Zotoluca, fundada en 1570 por el virrey Luis de Velazco y Ruíz Alarcón y remodelada en 2015.

Foto: Hacienda Zotoluca

Este monumento histórico intervenido por el reconocido arquitecto Antonio Rivas Mercado, será la sede de una experiencia patria en colaboración con Gastronomía Palacio y Tequila José Cuervo.

La noche mexicana incluirá un espectáculo del Ballet Folklórico Xochiquetzal, cena con distintos platillos mexicanos (principalmente chiles en nogada), un concierto con orquesta sinfónica y baile con DJ.

Para una mejor experiencia, los asistentes deberán cumplir con el código de vestimenta: trajes típicos de México.

¿Cuándo? 13 de septiembre, desde las 19:00 horas.

13 de septiembre, desde las 19:00 horas. Costo: $3,500 pesos por persona. Incluye coctel de bienvenida, ballet folklórico, cena y fiesta mexicana.

WhatsApp: (55) 4373 8474.

En un glamping del Estado de México

En el bosque de montaña de Tlalmanalco, Estado de México, muy cerca del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el glamping Fuerza Ancestral organiza una fiesta mexicana en su restaurante con vistas panorámicas.

Foto: Fuerza Ancestral

Ya sea para la comida o la cena, los asistentes disfrutarán de un gran buffet con tinga de pollo, cochinita, elotes, minichiles en nogada, chiles rellenos de tocino, flautas de res, pozole rojo, rajas poblanas, pancita, buñuelos, churros, conchas rellenas y una hora de barra nacional.

Lee también: Cuánto cuesta el paseo en el Uva Bus del viñedo de Sala Vivé

Tendrá música en vivo, café y ponche durante todo el día y la transmisión del 'grito' de Independencia.

¿Cuándo? 15 de septiembre , desde las 15:00 horas.

, desde las 15:00 horas. Costo: $599 por adulto y $299 por niño. Incluye comida, café y ponche.

WhatsApp: (55) 6525 1272.

En Viñedos La Redonda

Otra opción para festejar la Independencia de México en la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro es Viñedos La Redonda, que estará celebrando por partida doble una fiesta patria y su 50 aniversario, siendo el proyecto vitivinícola más antiguo del estado.

La Redonda prepara la kermés ‘Nosotras las Mexicanas’, inspirada en las mujeres del país. Ofrecerá degustaciones de varias etiquetas de vino, tacos con tortillas hechas a mano, esquites, elotes, batucada y DJ para bailar durante todo el día.

Fotos: Viñedos La Redonda

Además, podrás reservar un picnic al aire libre con antojitos mexicanos, baguettes, vinos y otras amenidades, así como wine weddings: bodas simbólicas que incluyen una ceremonia charra.

¿Cuándo? Del 12 al 15 de septiembre , desde las 14:00 horas.

Del 12 al , desde las 14:00 horas. Costo: desde $1,050 pesos por adulto y $500 por niño. Incluye música, aguas frescas, menú de dos tiempos, copa conmemorativa y sacacorchos, dos botellas de vino y dos latas de jugo de uva para menores de edad.

desde $1,050 pesos por adulto y $500 por niño. Incluye música, aguas frescas, menú de dos tiempos, copa conmemorativa y sacacorchos, dos botellas de vino y dos latas de jugo de uva para menores de edad. laredondavinos.com

