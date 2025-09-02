El Centro Histórico de la CDMX ha sido testigo de un montón de historias de todo tipo, incluidas las aterradoras. De hecho, todavía sobreviven edificios antiguos donde se dice que acontecen sucesos paranormales inexplicables.

En vísperas de Halloween, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal (AMIP) y su fundador –Antonio Zamudio– darán inicio a una nueva temporada del Tour Insólito, una experiencia que busca realizar investigaciones de campo para ‘conectar’ con los espíritus y seres ‘del más allá’.

En esta ocasión tocará el turno de explorar una casa embrujada en pleno corazón de la CDMX.

¿Cuál es la casa embrujada en el Centro Histórico de la CDMX?

Se trata de la llamada Casa de los 400 Años, edificación colonial que, según el fundador de la AMIP, fue construida al mismo tiempo que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Fotos: AMIP

Actualmente ocupa el número 4 de la calle República de Brasil, prácticamente en la esquina noreste de la catedral.

De acuerdo con las investigaciones de Zamudio, en el inmueble vivieron monjes franciscanos y dominicos que por alguna razón aún están presentes, ya que se han reportado sombras, ruidos y otras manifestaciones paranormales que muestran sus figuras con sotanas largas y oscuras.

Lee también: Pumpkin Zone: cuándo es el festival de Halloween en Puebla

Relata también que, en el segundo piso, justo en la llamada ‘Tienda del Sastre’, aparece el fantasma de una niña.

En la actualidad, esta casa embrujada se renta para locales comerciales, aunque muchos de ellos están desocupados y parte del edificio está deteriorado y desordenado, creando un ambiente aún más macabro.

¿Cómo es el tour en la casa embrujada en el Centro Histórico de la CDMX?

En ocasiones anteriores, Antonio Zamudio ha especificado que las experiencias del Tour Insólito no son una casa del terror con sustos todo el tiempo, pues en este recorrido los asistentes toman el papel del investigador.

Fotos: AMIP

“Más allá de cualquier otra cosa, la idea siempre es buscar la evidencia paranormal y todo lo hacen los participantes. Nosotros somos la guía, les decimos dónde hay manifestaciones y cómo capturar una imagen o una comunicación”, detalla Zamudio.

Así, al iniciar la actividad, el equipo de la AMIP comparte el contexto histórico y los resultados de investigaciones de campo previas para saber ‘lo que hay’ en la propiedad.

Luego, será momento de recorrer los cuartos, pasillos y patios con la finalidad de llamar y contactar con los monjes y la niña.

Fotos: AMIP

Todo se hace mediante grabaciones de psicofonías, fotografías y videos, aunque también se hacen sesiones de ouija y, en muchas ocasiones, Zamudio lleva objetos poseídos (como un payaso de juguete o una muñeca) que atraen a los entes.

Al final de la experiencia se organiza una cena snack, donde se da una retroalimentación del Tour Insólito y se comparten las evidencias que se pudieron capturar.

¿Cuándo será el tour en la casa embrujada del Centro Histórico de la CDMX?

Hay un par de fechas para explorar la casa embrujada en el Centro Histórico con el Tour Insólito: los sábados 6 y 13 de septiembre.

Lee también: Cuánto cuesta el recorrido nocturno en Turibus por la CDMX

Comienza a las 8:00 p.m.

¿Cuánto cuesta ir al tour en la casa embrujada del Centro Histórico de la CDMX?

El costo por persona es de $650 pesos por persona. Incluye una cena snack.

Más información en Facebook: ‘Tour Insólito’ y al teléfono (55) 4290 4107.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters