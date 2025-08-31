Para viajar al pasado no hace falta un Delorean, basta con ir a El Búnker, un nuevo spot en la Ciudad de México que te dejará atrapado en la nostalgia de los años 80 y 90.

Este centro de entretenimiento incluye experiencias muy retro, desde juegos de arcade, tiendas de memorabilia y una gran variedad de alimentos y bebidas. En Destinos te contamos todos los detalles.

El Búnker en CDMX. Foto: Instagram @elbunker_mexico

Lee también: 5 lugares cerca de CDMX para lanzarse el fin de semana

¿Qué hay en El Búnker?

El Búnker es un grupo de empresas dedicadas a crear una experiencia retro y de coleccionismo. Todas coexisten dentro del mismo espacio pero ofrecen diferentes actividades.

Se trata de un complejo de 3 pisos, pensado para personas de la generación X o Millenials que vivieron en los años 80 y 90. Todo lugar está tematizado con objetos de la época, incluyendo actores, deportistas, caricaturas, etcétera.

En la planta baja encontrarás arcades, simuladores de Fórmula 1, juegos con lanzamiento de hacha y la tienda 3K My Store, enfocada en la venta de figuras Hot Toys, Iron Studios, Funko, máquinas de gashapon, entre otras.

En el segundo nivel del edificio descubrirás Game On, un lugar dedicado a los juegos arcade. También cuenta con maquinas Air Hockey, para jugar vencidas, futbolito y 12 mesas de pinball.

El Búnker en CDMX. Foto: Instagram @elbunker_mexico

Aquí mismo está Friki Planet, una tienda de memorabilia ideal para adquirir figuras y artículos de colección, ExotiCars, así como repisas, escritorios y mobiliario inspirados en autos de películas.

En el tercer nivel te recibirán murales, pinturas y detalles inspirados en videojuegos y películas, donde seguro podrás sacarte muy buenas fotos para tu Instagram.

No te puedes olvidar de visitar St. Ruffos, un irish pub para descansar, tomar un trago o comer un hot dog en el restaurante Los Perrines. En su decoración, contempla las esculturas sacadas de tus filmes, series y juegos favoritos de aquellas épocas.

Finalmente, al salir de El Búnker encontrarás Volts On, tienda en la que se venden scooters profesionales.

El Búnker en CDMX. Foto: Instagram @elbunker_mexico

¿Cuánto la entrada a El Búnker?

El cover en El Búnker tiene un costo de $280 de martes a jueves y $380 de viernes a domingo; incluye el acceso a todos los juegos, arcades, hachas, pinball y simuladores.

Este pago no contempla el costo de alimentos ni bebidas, aunque si sólo quieres ir para probar su gastronomía, no tendrás que pagar la entrada.

Este nuevo centro de entretenimiento se ubica en Texas #109, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Abre de las 13:00 a las 22:00 horas.

El Búnker en CDMX. Foto: Instagram @elbunker_mexico

Lee también: Morismas de Bracho en Zacatecas buscan romper récord Guinness

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters