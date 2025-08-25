Más Información
Usuarios critican a creadores de contenido por hacer trend de 'Ojitos Mentirosos'; acusan de gentrificación
Influencer rusa desata polémica al declarar que no debe pagar impuestos en México; “mi dinero viene de Rusia"
¿Un cargo extra en tu boleto de avión? Además del precio del pasaje, la mayoría de usuarios de este medio de trasporte debe cubrir la TUA.
Si no sabes qué es o simplemente quieres informarte para tu próximo viaje, en Destinos te decimos qué terminales aéreas lo cobran más alto.
Leer también Cuetzalan: cuánto cuesta el tour nocturno de leyendas
¿Qué es la TUA?
Un gasto fundamental para los viajeros es cubrir el costo de los boletos del avión. Ver cargos adicionales los puede sorprender y uno de ellos es la TUA, que aparece al momento de confirmar la compra.
Estas siglas significan "Tarifa de Uso de Aeropuerto", cargo que se aplica a los pasajeros tanto en vuelos nacionales como internacionales, saliendo desde México.
Aunque puede parecer un gasto extra, su propósito es cubrir servicios esenciales para el funcionamiento de los aeropuertos, por ejemplo:
- Mantiene al personal capacitado y los sistemas de seguridad actualizados.
- Cubre los costos de limpieza y mantenimiento de los aeropuertos, asegurando que todo esté en óptimas condiciones para recibir a los pasajeros.
- Financia áreas como las salas de espera, tiendas, restaurantes y WiFi.
- Promueve inversiones en infraestructura que permitan a las aerolíneas ofrecer nuevas rutas.
¿Quiénes no pagan la TUA?
El pago de la TUA es de carácter obligatorio para la mayoría de pasajeros. El blog de Santander, por ejemplo, señala que existen algunas excepciones:
- Niños menores de 2 años que no ocupen asiento en el avión.
- Personas con discapacidad, aunque depende del aeropuerto y la aerolínea, ya que a veces ofrecen descuentos o exenciones.
Además, en ciertos vuelos de conexión dentro de México, si ya se pagó la TUA en otro tramo, no es necesario cubrirlo nuevamente.
En su portal, Aeroméxico indica que en vuelos redondos nacionales —por ejemplo, de la Ciudad de México a Monterrey— se paga la TUA de ida y vuelta porque ambos salen de aeropuertos mexicanos.
Mientras que en vuelos internacionales —por ejemplo, de la Ciudad de México a Nueva York o Ámsterdam—, la TUA se cobra únicamente en el tramo que sale de México. Y el regreso desde el extranjero no incluye el cargo.
¿Cuáles son los aeropuertos de México con la TUA más alta?
A continuación, te enlistamos los aeropuertos con sus respectivos cobros de TUA este 2025, basado en una revisión de las listas donde operan aerolíneas mexicanas como Volaris, Aeroméxico y Vivaaerobus:
Vuelos Nacionales (de mayor a menor TUA)
- Zacatecas: $847
- Huatulco: $826
- Culiacán: $812
- Torreón: $806
- Tampico: $785
- Mazatlán: $773
- Durango: $773
- Reynosa: $770
- Oaxaca: $766
- Acapulco: $760
- Ciudad Juárez: $742
- AICM (Ciudad de México): $598
- AIFA (Estado de México): $266
Vuelos Internacionales (de mayor a menor TUA)
- Zacatecas: $1,281
- Monterrey: $1,252
- Acapulco: $1,246
- Culiacán: $1,223
- Chihuahua: $1,223
- Guadalajara: $1,211
- Los Cabos: $1,211
- Morelia: $1,148
- AICM (Ciudad de México): $1,135
- Cancún: $991
- AIFA (Estado de México): $536
Estas tarifas muestran cómo varía el costo del impuesto, por lo que es importante revisar las tarifas en cada portal de la terminal aérea.
Leer también Cuánto cuesta el tour a Xochimilco y Coyoacán en Turibus
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters