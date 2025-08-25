¿Un cargo extra en tu boleto de avión? Además del precio del pasaje, la mayoría de usuarios de este medio de trasporte debe cubrir la TUA.

Si no sabes qué es o simplemente quieres informarte para tu próximo viaje, en Destinos te decimos qué terminales aéreas lo cobran más alto.

Conoce qué es el TUA para que no te lleves sorpresas al pagar tu boleto. Foto: Pixabay

¿Qué es la TUA?

Un gasto fundamental para los viajeros es cubrir el costo de los boletos del avión. Ver cargos adicionales los puede sorprender y uno de ellos es la TUA, que aparece al momento de confirmar la compra.

Estas siglas significan "Tarifa de Uso de Aeropuerto", cargo que se aplica a los pasajeros tanto en vuelos nacionales como internacionales, saliendo desde México.

Aunque puede parecer un gasto extra, su propósito es cubrir servicios esenciales para el funcionamiento de los aeropuertos, por ejemplo:

Mantiene al personal capacitado y los sistemas de seguridad actualizados.

Cubre los costos de limpieza y mantenimiento de los aeropuertos, asegurando que todo esté en óptimas condiciones para recibir a los pasajeros.

Financia áreas como las salas de espera, tiendas, restaurantes y WiFi.

Promueve inversiones en infraestructura que permitan a las aerolíneas ofrecer nuevas rutas.

El TUA es un cargo que cubre servicios y mantenimiento en los aeropuertos de México. Foto: Freepik

¿Quiénes no pagan la TUA?

El pago de la TUA es de carácter obligatorio para la mayoría de pasajeros. El blog de Santander, por ejemplo, señala que existen algunas excepciones:

Niños menores de 2 años que no ocupen asiento en el avión.

Personas con discapacidad, aunque depende del aeropuerto y la aerolínea, ya que a veces ofrecen descuentos o exenciones.

Además, en ciertos vuelos de conexión dentro de México, si ya se pagó la TUA en otro tramo, no es necesario cubrirlo nuevamente.

En su portal, Aeroméxico indica que en vuelos redondos nacionales —por ejemplo, de la Ciudad de México a Monterrey— se paga la TUA de ida y vuelta porque ambos salen de aeropuertos mexicanos.

Mientras que en vuelos internacionales —por ejemplo, de la Ciudad de México a Nueva York o Ámsterdam—, la TUA se cobra únicamente en el tramo que sale de México. Y el regreso desde el extranjero no incluye el cargo.

El monto del TUA depende del aeropuerto y el tipo de vuelo (nacional o internacional). Foto: Freepik

¿Cuáles son los aeropuertos de México con la TUA más alta?

A continuación, te enlistamos los aeropuertos con sus respectivos cobros de TUA este 2025, basado en una revisión de las listas donde operan aerolíneas mexicanas como Volaris, Aeroméxico y Vivaaerobus:

Vuelos Nacionales (de mayor a menor TUA)

Zacatecas: $847

Huatulco: $826

Culiacán: $812

Torreón: $806

Tampico: $785

Mazatlán: $773

Durango: $773

Reynosa: $770

Oaxaca: $766

Acapulco: $760

Ciudad Juárez: $742

AICM (Ciudad de México): $598

AIFA (Estado de México): $266

Vuelos Internacionales (de mayor a menor TUA)

Zacatecas: $1,281

Monterrey: $1,252

Acapulco: $1,246

Culiacán: $1,223

Chihuahua: $1,223

Guadalajara: $1,211

Los Cabos: $1,211

Morelia: $1,148

AICM (Ciudad de México): $1,135

Cancún: $991

AIFA (Estado de México): $536

Estas tarifas muestran cómo varía el costo del impuesto, por lo que es importante revisar las tarifas en cada portal de la terminal aérea.

Revisa las tarifas del TUA antes de comprar tu boleto de avión. Foto: Freepik

