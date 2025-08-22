Más Información

Si buscas sumergirte en la esencia de la Ciudad de México, este tour a Xochimilco y Coyoacán en es una opción que no puedes dejar pasar.

Los visitantes podrán abordar el autobús en el punto del Auditorio Nacional, uno de los seis disponibles. Foto: Facebook "Secretaría de Turismo de la Ciudad de México"
Los visitantes podrán abordar el autobús en el punto del Auditorio Nacional, uno de los seis disponibles. Foto: Facebook “Secretaría de Turismo de la Ciudad de México”

¿Qué incluye el tour a Xochimilco y Coyoacán en Turibús?

Este tour a Xochimilco y Coyoacán consiste en un paquete todo incluido, pensado para quienes desean recorrer estos sitios emblemáticos de la CDMX sin batallar con los traslados.

El recorrido es organizado por Mobility ADO y está disponible todos los días de la semana.

El tour tiene una duración de entre 8 y 10 horas, y esto es lo que incluye:

  • Transporte de ida y vuelta en un autobús de dos pisos.
  • Comida de tres tiempos.
  • Paseo en trajinera por los canales de Xochimilco.
  • Seguro de viajero a bordo del Turibus.

Un paseo que combina historia y tradición.

Para muchos, la joya de la Corona es el paseo en trajinera por los canales de , declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al bajar encontrarás:

  • Música en vivo: mariachis, norteños o tríos para cantar.
  • Antojitos: hay vendedores que ofrecen quesadillas, micheladas, elotes y más.
  • Artesanías y flores: para que te lleves un recuerdito.

Todo esto ya va por tu cuenta.

Dar un paseo en trajinera por los canales de Xochimilco es una experiencia llena de música, color y tradición. Foto: Pixabay
Dar un paseo en trajinera por los canales de Xochimilco es una experiencia llena de música, color y tradición. Foto: Pixabay

¿Qué hacer por tu cuenta en Coyoacán durante este tour?

Después del relajo en Xochimilco, el tour sigue hacia , uno de los barrios más pintorescos del sur de la ciudad. Las actividades que puedes hacer por tu cuenta son:

  • Pasear por el Jardín Centenario y la Plaza Hidalgo.
  • Ver la Fuente de los Coyotes y tomarte una foto.
  • Visitar la Casa Azul (Museo Frida Kahlo). Tip: compra los boletos antes porque suele haber fila.
  • Explorar el mercado de artesanías y comprar recuerdos.
  • Comer churros, esquites o sentarte en una terraza con cafecito o coctel en mano.
Coyoacán, el barrio bohemio del sur, ofrece arte, historia y antojitos para todos los gustos. Foto: Pixabay
Coyoacán, el barrio bohemio del sur, ofrece arte, historia y antojitos para todos los gustos. Foto: Pixabay

¿Cuánto cuesta el tour a Xochimilco y Coyoacán en Turibús?

El precio del tour depende de la edad, la promoción vigente y si cuentas con credencial del INAPAM, por ejemplo:

  •  Adultos (13 años en adelante): $799
  •  Niños (4 a 12 años): $699
  •  Adultos mayores mexicanos con INAPAM: $699. En este caso, se debe presentar la credencial vigente al abordar.

Precios en promoción (válidos para reservaciones y viajes del 16 de julio al 31 de agosto de 2025):

  •  Adultos (13 años en adelante): $719
  •  Niños (4 a 12 años): $629
  •  Adultos mayores mexicanos con INAPAM: $629

Además del costo, considera que el recorrido empieza temprano. Los puntos de partida y sus horas son:

  • Auditorio Nacional (frente al recinto): 8:30
  • Ángel de la Independencia (Parada Turibus 6, dirección Zócalo) 8:40
  • Reforma 222 (bahía vehicular): 8:45
  • Glorieta de Colón (frente al banco Santander): 8:50
  • Hemiciclo a Juárez (frente al Acervo Histórico): 8:55 (sin servicio los domingos)
  • Zócalo (frente al Nacional Monte de Piedad): 9:00

Si lo prefieres, puedes comprar tus boletos en

Consejos adicionales

Antes de lanzarte a la aventura, toma nota de estos consejos prácticos:

  • Llega 15 minutos antes al punto de abordaje.
  • Lleva efectivo. Muchos puestos no aceptan tarjeta.
  • Usa ropa cómoda y zapatos para caminar.
  • Utiliza bloqueador solar, ponte gorra o sombrero.
  • Lleva agua para hidratarte durante el día.
  • Conserva siempre tu boleto y brazalete. Si se te pierde, pagarás otra vez.
Los visitantes podrán abordar el autobús en el punto del Auditorio Nacional, uno de los seis disponibles. Foto: Facebook “Secretaría de Turismo de la Ciudad de México”
Los visitantes podrán abordar el autobús en el punto del Auditorio Nacional, uno de los seis disponibles. Foto: Facebook “Secretaría de Turismo de la Ciudad de México”

