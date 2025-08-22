Si buscas sumergirte en la esencia de la Ciudad de México, este tour a Xochimilco y Coyoacán en Turibus es una opción que no puedes dejar pasar.

Los visitantes podrán abordar el autobús en el punto del Auditorio Nacional, uno de los seis disponibles. Foto: Facebook “Secretaría de Turismo de la Ciudad de México”

Leer también ¿Qué hacer en la II Sección del Bosque de Chapultepec?

¿Qué incluye el tour a Xochimilco y Coyoacán en Turibús?

Este tour a Xochimilco y Coyoacán consiste en un paquete todo incluido, pensado para quienes desean recorrer estos sitios emblemáticos de la CDMX sin batallar con los traslados.

El recorrido es organizado por Mobility ADO y está disponible todos los días de la semana.

El tour tiene una duración de entre 8 y 10 horas, y esto es lo que incluye:

Transporte de ida y vuelta en un autobús de dos pisos.

Comida de tres tiempos.

Paseo en trajinera por los canales de Xochimilco.

Seguro de viajero a bordo del Turibus.

Un paseo que combina historia y tradición.

Para muchos, la joya de la Corona es el paseo en trajinera por los canales de Xochimilco, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al bajar encontrarás:

Música en vivo: mariachis, norteños o tríos para cantar.

Antojitos: hay vendedores que ofrecen quesadillas, micheladas, elotes y más.

Artesanías y flores: para que te lleves un recuerdito.

Todo esto ya va por tu cuenta.

Dar un paseo en trajinera por los canales de Xochimilco es una experiencia llena de música, color y tradición. Foto: Pixabay

¿Qué hacer por tu cuenta en Coyoacán durante este tour?

Después del relajo en Xochimilco, el tour sigue hacia Coyoacán, uno de los barrios más pintorescos del sur de la ciudad. Las actividades que puedes hacer por tu cuenta son:

Pasear por el Jardín Centenario y la Plaza Hidalgo.

Ver la Fuente de los Coyotes y tomarte una foto.

Visitar la Casa Azul (Museo Frida Kahlo). Tip: compra los boletos antes porque suele haber fila.

Explorar el mercado de artesanías y comprar recuerdos.

Comer churros, esquites o sentarte en una terraza con cafecito o coctel en mano.

Coyoacán, el barrio bohemio del sur, ofrece arte, historia y antojitos para todos los gustos. Foto: Pixabay

¿Cuánto cuesta el tour a Xochimilco y Coyoacán en Turibús?

El precio del tour depende de la edad, la promoción vigente y si cuentas con credencial del INAPAM, por ejemplo:

Adultos (13 años en adelante): $799

Niños (4 a 12 años): $699

Adultos mayores mexicanos con INAPAM: $699. En este caso, se debe presentar la credencial vigente al abordar.

Precios en promoción (válidos para reservaciones y viajes del 16 de julio al 31 de agosto de 2025):

Adultos (13 años en adelante): $719

Niños (4 a 12 años): $629

Adultos mayores mexicanos con INAPAM: $629

Además del costo, considera que el recorrido empieza temprano. Los puntos de partida y sus horas son:

Auditorio Nacional (frente al recinto): 8:30

Ángel de la Independencia (Parada Turibus 6, dirección Zócalo) 8:40

Reforma 222 (bahía vehicular): 8:45

Glorieta de Colón (frente al banco Santander): 8:50

Hemiciclo a Juárez (frente al Acervo Histórico): 8:55 (sin servicio los domingos)

Zócalo (frente al Nacional Monte de Piedad): 9:00

Si lo prefieres, puedes comprar tus boletos en https://www.turibus.com.mx/en/cdmx/turitour/turitour-xochimilco-and-coyoacan.

Consejos adicionales

Antes de lanzarte a la aventura, toma nota de estos consejos prácticos:

Llega 15 minutos antes al punto de abordaje.

Lleva efectivo. Muchos puestos no aceptan tarjeta.

Usa ropa cómoda y zapatos para caminar.

Utiliza bloqueador solar, ponte gorra o sombrero.

Lleva agua para hidratarte durante el día.

Conserva siempre tu boleto y brazalete. Si se te pierde, pagarás otra vez.

Los visitantes podrán abordar el autobús en el punto del Auditorio Nacional, uno de los seis disponibles. Foto: Facebook “Secretaría de Turismo de la Ciudad de México”

Leer también Nuevos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en Europa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters