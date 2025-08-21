El universo del Dr. Simi sigue expandiéndose en la Ciudad de México y ahora es posible conocer la historia detrás de este personaje en su casa museo.

Planifica tu visita a la casa museo del Dr. Simi y disfruta sus actividades para toda la familia. Foto: Foto: Instagram @simi.casa

¿Qué hay en la casa museo del Dr. Simi?

Situado en una casa ecléctica construida en 1910, este espacio dedicado al Dr. Simi abre sus puertas al público.

A lo largo de sus salas se cuenta la historia de Víctor González, mejor conocido como Dr. Simi, el empresario farmacéutico que creó a este personaje.

De acuerdo con el sitio oficial de la casa museo, se busca que su ejemplo de liderazgo sirva de inspiración para crear negocios conscientes y que tomen en cuenta tanto el bienestar del planeta como de la sociedad.

¿Cómo es el recorrido? Los visitantes podrán explorar 4 salas temáticas sobre la vida de Víctor González:

El inicio de mi lucha: niñez e inicio de su sueño.

Vida laboral: cronología de su trayectoria como empresario.

Vida asistencial: obra social y condecoración otorgada por el papa Francisco.

Tener y ser: una reflexión sobre el valor de ayudar al prójimo.

En el recorrido por las salas temáticas del Museo del Dr. Simi se muestra la vida y obra de Víctor González. Foto: Instagram @simi.casa

La siguiente parada es Simiplaneta, experiencia inmersiva en el sótano del museo, donde se muestran distintos ecosistemas en una pantalla gigante, con luces y sonido envolvente.

También destaca el Callejón de la caricatura, una colección de ilustraciones realizadas por el caricaturista Luis Carreño entre 2023 y 2024.

Hay una réplica de una Farmacia Similares para tomarse fotos, una colección de botargas con diseños coloridos, espacios para dibujar y una cafetería con arte latte.

La casa museo del Dr. Simi tiene varios spots para tomarte fotografías. Foto: Instagram @simi.casa

¿Cuánto cuesta la entrada a la casa museo del Dr. Simi?

La entrada general a la casa museo del Dr. Simi tiene un costo de $100. Los menores de 12 años, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidades pueden obtener un descuento del 50%.

Abre sus puertas de martes a domingo (los lunes está cerrado). Es importante mencionar que la visita únicamente es con reservación en el portal https://simicasa.com/contacto.html.

Dirección: Río Neva 17, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Planea tu visita a la casa museo del Dr. Simi para explorar con comodidad todas sus salas, lo que te garantiza una experiencia completa e interactiva para toda tu familia.

