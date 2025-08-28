Siempre es bueno tomar un respiro del ajetreo de la CDMX y el fin de semana es uno de los mejores momentos para hacerlo.

Te proponemos 5 destinos cerca de la ciudad, ideales para conectar con la naturaleza, descansar en hospedajes pintorescos o asistir a uno de los festivales culturales más importantes del centro del país.

Senderismo en el Paso de Cortés

Entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se conserva un sendero histórico de unos 11 kilómetros llamado Paso de Cortés.

Su nombre se debe a que el conquistador Hernán Cortés entró al Valle de México por este lugar.

Fotos: Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México

Ahora es un destino para vivir un fin de semana en la naturaleza y practicar senderismo, entre pastizales de alta montaña, rocas volcánicas, ríos, cascadas y brechas con vistas asombrosas del Popo y el Izta.

La experiencia la encontrarás en la plataforma de Civitatis. Tiene una duración aproximada de 11 horas. No es para expertos, sin embargo se recomienda para personas con buena condición física.

Tiene un costo de $2,700 pesos por persona. Incluye transporte desde la CDMX, guía, entrada al parque nacional y almuerzo (sándwich, fruta, barrita energética y agua).

Más información en la página de Civitatis.

Rancho Santa Elena en Hidalgo

A menos de 2 horas y media de CDMX, en la Sierra de las Navajas, cerca del pueblo mágico de Huasca, está Rancho Santa Elena, un lugar denominado 'Área Destinada Voluntariamente a la Conservación' y un centro ecoturístico en un bosque de montaña, con cascadas y ríos.

Fotos: Rancho Santa Elena

La propiedad tiene como objetivo preservar el entorno y conectar con el mismo a través de experiencias, como rutas de senderismo y ciclismo de montaña, paseos en kayak en la Presa San Carlos, rappel en monolitos de basalto y lanzamiento de tirolesa sobre un cuerpo de agua.

También ofrece zonas especiales para acampar, un albergue y cabañas de distintos tamaños.

La entrada tiene un costo de $150 pesos por persona. Las actividades se cobran por separado.

Reservar es indispensable. Más información al teléfono: (775) 753 7514.

Cabañas Mavoro en Jocotitlán

Si lo que buscas es un fin de semana entero fuera de la CDMX, te proponemos quedarte en las Cabañas Mavoro, muy cerca de la montaña Xocotépetl, considerada sagrada por la comunidad mazahua de Jocotitlán, uno de los ‘pueblos con encanto’ del Estado de México.

Fotos: Cabañas Mavoro

Tienen 6 cabañas de estilo moderno y de varios tamaños, con capacidad para 2 y hasta para 8 ocupantes. Todas están equipadas con baño completo y televisión.

También hay 2 tiendas de glamping tipo safari, aunque no cuentan con sanitario interno.

Entre las experiencias, se ofrecen a los huéspedes paseos a caballo, tiro con arco, juegos de mesa, cine al aire libre, sesiones de pintura, masajes, temazcal, ceremonias de cacao y un restaurante.

Las tarifas van desde los $1,050 pesos por noche para 2 personas y las actividades desde los $50 pesos por persona.

Más información al Whatsapp: (712) 343 9892.

Hacienda Galindo en Querétaro

Visita una auténtica hacienda con su propio viñedo en Querétaro. Se llama Hacienda Galindo: un hospedaje de lujo con experiencias gastronómicas y vitivinícolas.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Construida en 1524 por orden de Hernán Cortés, sus interiores están decorados con muebles antiguos, esculturas religiosas de época y enormes cuadros de los siglos XVII y XVIII.

En exteriores hay callecitas empedradas, una alberca climatizada,patios, jardines y un pequeño viñedo boutique que produce vinos tintos, rosados, espumosos y blancos.

Cuenta con dos restaurantes, dos bares y una cava.

Las tarifas por noche para 2 personas van desde los $2,373 pesos.

Más información al teléfono: (427) 271 8200.

Festival Atlixcayotontli en Atlixco

Previo a la gran fiesta Huey Atlixcáyotl, el primer domingo de septiembre se celebra el Festival Atlixcayotontli en el pueblo mágico de Atlixco.

Sus pueblos autóctonos se reúnen para mostrar sus danzas, tradiciones y costumbres.

Foto: Sectur México

El domingo 31 de agosto se celebrará un convite por los barrios antiguos y calles del centro, en el que podrás observar grupos de danzantes, escuchar su música y probar algunas de sus comidas típicas.

La entrada es completamente gratuita y comienza a partir de las 10:00 a.m.

Más información en Facebook: ‘Ayuntamiento de Atlixco’.

