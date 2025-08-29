A 9 kilómetros del municipio de Papantla, Veracruz, se encuentra la que se cree fue la antigua capital del Totonacapan: El Tajín. También se le conoce como la “casa de los truenos”.

Ahora es una de las zona arqueológicas más importantes y bellas de Veracruz y del golfo de México.

¿Te gustaría conocer sus ruinas? En Destinos te decimos cuánto cuesta la entrada a este sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1992.

El Tajín es un destino turístico que combina historia, arquitectura y cultura. Foto: UNESCO

¿Cuáles son los principales atractivos de El Tajín?

La ciudad de El Tajín fue descubierta en 1785, cuando se encontró la emblemática Pirámide de los Nichos durante una inspección en busca de plantíos clandestinos de tabaco, dentro de la región de Papantla.

Esta zona arqueológica fue la capital de la cultura totonaca y se convirtió en el centro prehispánico más importante de la costa norte de Veracruz, según explica el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su auge, entre los años 600 y 1000 d.C., albergó de 5,000 a 20,000 habitantes, cuya actividad económica era la cosecha de vainilla, maíz, algodón y ámbar líquido.

El complejo conserva una arquitectura única con templos escalonados, palacios y otras esctructuras con decorados en piedra, nichos y relieves tallados.

Entre sus atractivos se encuentra la Pirámide de los Nichos, descrita por la Dirección de Patrimonio Mundial como una de las "construcciones emblemáticas del sitio".

La estructura tiene una base cuadrada de 36 metros por lado y 7 niveles que alcanzan los 25 metros de altura. Si la visitas, tómate el tiempo para ver sus grecas que simbolizan al dios trueno.

Pirámide de los Nichos en El Tajín, Veracruz. Foto: Sectur Veracruz

Otro atractivo es Xicalcoliuhqui o la Gran Greca, muralla en espiral que emula un caracol marino y que los totonacas asociaban con el viento y el movimiento.

De acuerdo con el INAH, dicha muralla ha sido vinculada por los historiadores con Quetzalcóatl. Y en su interior se construyeron varios edificios y hasta un par de canchas para el juego de pelota.

Este deporte se practicaba con frecuencia en las antiguas civilizaciones. Para que te des una idea de su importancia, El Tajín cuenta con 21 canchas de juego de pelota, lo que la convierte en la segunda zona arqueológica con más estructuras de este tipo en Mesoamérica.

En la misma zona se encuentra el Museo de Sitio, inaugurado en 1995. De momento se encuentra cerrado, es un espacio dedicado a ampliar el conocimiento sobre la cultura totonaca mediante imágenes, maquetas y datos históricos.

¿Qué más hacer en El Tajín?

Gracias a su cercanía con Papantla, al inicio del recorrido en El Tajín se puede observar la ceremonia de los Voladores de Papantla, tradición ancestral que se realizaba como ofrenda a los dioses para pedir lluvia y bendecir la tierra.

Y, si viajas en marz,o podrás asistir al festival Cumbre Tajín, celebrado desde 1999. Durante este evento se realizan exposiciones, talleres y actividades, cuya intención es preservar las costumbres y tradiciones locales.

Finalmente, en los alrededores del sitio arqueológico hay restaurantes con comida local y locales de artesanos vendiendo sus productos.

El Tajín es Patrimonio de la Humanidad desde 1992. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta la entrada a El Tajín en 2025?

El Tajín se puede visitar de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas, con un último acceso a las 17:00. Para que lo marques en tu presupuesto, el costo de entrada es $100 pesos este 2025.

Los menores de 13 años, estudiantes y profesores con credencial vigente, personas de la tercera edad, jubilados, pensionados y personas con discapacidades no pagan.

Pero si vas en domingo, el acceso es gratis tanto para visitantes nacionales como para extranjeros residentes en México.

¡Ojo! Si quieres llevar una cámara de video profesional, tendrás que hacer un pago adicional de $45.

La ceremonia de los Voladores de Papantla es una tradición que enriquece la visita a El Tajín. Foto: Freepik

Explorar El Tajín es adentrarse en la riqueza de la civilización totonaca y disfrutar sus tradiciones vivas. Con sus pirámides, museos, ceremonias y festivales, ofrece una experiencia imperdible.

