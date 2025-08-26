¡Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de Ciudad de México ya comenzó! Si sientes que a tu vida le hace falta un poco de suspenso, entonces no te puedes perder este ciclo de proyecciones que cuenta con alrededor de 14 sedes.

Todas las funciones de "Macabro 2025" son de entrada gratis. En total se están exhibiendo 139 películas, 52 largometrajes y 87 cortometrajes.

Festival Macabro 2025 en la CDMX. Foto: Secretaría de Cultura

¿Qué celebra el Festival Macabro de la CDMX este 2025?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, la edición XXIV del Festival Macabro 2025, que arrancó el pasado 19 de agosto, ofrece proyecciones, charlas y homenajes para celebrar uno de los géneros que más causa furor en Latinoamérica: el cine de horror.

Este año, el festival rinde homenaje a los hoteles emblemáticos de la pantalla grande: desde el Overlook de “El Resplandor”, los de la serie “American Horror Story" y hasta el sangriento Hostel de “Eli Roth”.

Al mismo tiempo celebra 2 hitos históricos: en primer lugar, el 50 aniversario del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), con una retrospectiva de 30 trabajos de egresados reconocidos en el género fantástico.

Y, en segundo lugar, conmemora el 50 aniversario del Museo Universitario del Chopo, una de las sedes de Macabro, donde hay una programación especial.

Otra sorpresa es que, durante este año, al festejo se suma el proyecto "Editatones", esfuerzo de los organizadores del festival con Wikimedia para realizar maratones de edición, mismos que buscan mejorar los artículos publicados en la enciclopedia online sobre el cine de terror.

El Festival Macabro 2025 celebra cine de horror, al género más popular de Latinoamérica. Foto: X @CulturaCiudadMx

¿Cuáles son las sedes y funciones del Festival Macabro 2025?

Aún queda tiempo para que los amantes del género cinematográfico asistan a las funciones; estas son las sedes principales del Festival Macabro 2025 y las fechas restantes:

FARO Oriente

El martes 26, miércoles 27 y viernes 29 de agosto, a partir de las 16:00 horas, se proyectarán funciones internacionales e inéditas: “Sob o dominio”, “Inocencias perdidas” y “Hasta que la muerte nos separe”.

También cuenta con noches especiales para los amantes de la lucha libre, con la exhibición del largometraje “Lucha” y el documental “Lucha extrema”.

La proyección final será “The oldman and the demon”, obra de origen portugués y reconocida en festivales internacionales.

FARO Cosmos

El viernes 29 de agosto podrás ver “Lo más Macabro de Caostica X”, una selección de cortometrajes del festival bilbaíno con el que Macabro celebra 10 años de colaboración.

Faro Cosmos de la CDMX. Foto: Instagram @farocosmos

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

El sábado 30 de agosto se va a proyectar "Macabro Coven", una selección de obras dirigidas por mujeres, y Animacabro 2025, considerada como la mejor animación de horror contemporánea.

Macabro en el Museo Panteón de San Fernando

¡El spot más espeluznante del festival! El viernes 29 de agosto, dentro del panteón, se exhibirá "The Incredible Shrinking Man”, obra que definió el género de ciencia ficción en Estados Unidos y que fue dirigida por Jack Arnold.

Como dato extra, el resto de actividades del "Macabro 2025" son en sedes alternas, entre ellas, la Cineteca Nacional de México, la Cineteca Nacional de las Artes, el Cinematógrafo del Chopo y el Museo Casa del Risco, la Casa del Cine, el Centro Cultural de España, Cinemanía, el Circo Volador, la Facultad de Cine y el Cine Víctor Manuel Mendoza.

¿Dónde consultar los horarios de las proyecciones de Macabro 2025?

Puedes hacerlo en el sitio oficial macabro.mx/eventos-especiales.

También puedes ingresar al portal cartelera.cdmx.gob.mx.

