Todo amante de la música sabe que Los Beatles fueron una banda trascendental por su combinación de talento, innovación artística e impacto cultural. En la actualidad, hay diversas agrupaciones que les rinden tributo, tal como como el que está por suceder en el Palacio de Minería.

¿Te gustaría cantar a todo pulmón los grandes éxitos del Cuarteto de Liverpool? En Destinos te damos la fecha de este concierto que además será gratis.

Los Beatles, también conocidos como el "Cuarteto de Liverpool", contagian de alegría a la CDMX en este concierto. Foto: Abbey Road

¿Qué banda dará el concierto de Los Beatles en el Palacio de Minería?

Los Beatles fueron más que una banda; se convirtieron en el primer fenómeno musical gracias a álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Abbey Road, de los más vendidos en la historia.

Pero sus éxitos no se quedan atrapados en las décadas de los 60 y 70, pues en la actualidad son una de las agrupaciones de rock más escuchadas en Spotify.

Si eres uno de sus grandes admiradores síguele la pista al tributo que Los Big Bens harán en el Palacio de Minería de la UNAM, en la Ciudad de México.

“She loves you”, “Hey Jude”, “Let it be”, “Twist and shout” son algunos de los grandes clásicos que esta banda interpretará para los asistentes. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr volverán a reunirse en este homenaje que todo beatlemaníaco estaba esperando.

Sin duda, la música y la belleza arquitectónica de este edificio histórico, construido por el arquitecto español Manuel Tolsá, te envolverán en una experiencia memorable, apta para una noche con tu pareja o amigos.

Vale la pena mencionar que esta actividad forma parte del programa Noche de Museos y no tendrá costo de entrada ni necesitará registro previo.

¿En qué parte del Palacio de Minería será el concierto de Los Beatles?

"Imagina", el concierto y tributo con Los Big Bens, se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto a las 19:30 horas. Te recomendamos llegar antes porque el cupo es limitado a 200 personas.

En días recientes, el Palacio de Minería informó que, debido al interés en el evento, la sede del tributo se cambió al patio central del mismo recinto.

Durante ese día, los asistentes tendrán permitido recorrer el Museo Manuel Tolsá hasta las 21:30 horas, como parte del programa que mantiene activo la Secretaría de Cultura de la CDMX el último miércoles de cada mes.

Dirección: Calle de Tacuba 5, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

La estación más cercana del Metro, Metrobús y Trolebús es Bellas Artes, mientras que del sistema de Ecobici la estación más cercana está en la esquina de Tacuba y Marconi.

