¿Qué pasa cuando el arte, la tecnología y el entretenimiento se unen? Se crean experiencias inmersivas que te transportan a paisajes fabulosos, momentos históricos o sitios remotos a través de alucinantes proyecciones, instalaciones lumínicas y sonoras, con una escenografía única.

En la CDMX hay varias: desde las que te llevan a conocer las maravillas naturales de nuestro país, el Japón moderno o la vida de una personalidad, como Frida Kahlo.

Mystika

El fotógrafo Pepe Soho presenta 10 años de su trabajo en Mystika, una experiencia multisensorial y espiritual con 45 fotos en gran formato y 7 salas equipadas con videos, animación, música, espejos infinitos e incluso video mapping en 360°.

Foto: Mystika

Las imágenes muestran maravillas naturales y culturales de México, como las zonas arqueológicas de Tulum y Chichén Itzá; la selva Lacandona y los santuarios de luciérnagas en Tlaxcala y el de ballenas grises enBaja California Sur.

Dónde: en la Torre Cuarzo, en Avenida Paseo de la Reforma 26, colonia Juárez, muy cerca del Monumento a la Revolución.

El costo de entrada a la experiencia inmersiva es de $460 pesos por persona y $370 para niños, estudiantes y adultos mayores.

Boletos en la página de Fever.

Experiencia inmersiva de Frida Kahlo

El Museo Frida Kahlo y las empresas Layers of Reality, Algo Studio, Espacio Alter y Fever se unieron para crear ‘Frida Kahlo: La Vida de un Icono’, una experiencia inmersiva por los momentos más importantes de la pintora.

La exhibición abarca unos 1,000 metros cuadrados con escenografía especial y pantallas de gran formato en las que se proyectan fotografías, películas originales y diversas instalaciones artísticas. Hay artículos de colección, montajes digitales y música inédita.

Foto: Frida Kahlo: La Vida de un Icono

Dónde: esta experiencia inmersiva está en Calle Laguna de Términos 260, colonia Anáhuac I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. A un par de calles del Metro San Joaquín.

La entrada cuesta $400 pesos para adultos, $340 para adultos mayores y estudiantes y $320 para niños menores de 10 años.

Boletos en la página de Fever.

Akari

¿Eres fan de Japón y su tecnología? Akari es la experiencia inmersiva que rinde homenaje al avance tecnológico del país nipón y a la vibrante estética contemporánea de sus ciudades.

Foto: Akari

InSpace, unagalería de arte digital, e INTUS, un estudio interactivo, crearon este recorrido por 5 salas inmersivas que muestran 20 obras de artistas japoneses y mexicanos: esculturas lumínicas, proyecciones de paisajes, juegos de ilusiones ópticas, video mapping, sonidos y luces dinámicas.

Dónde: Akari se encuentra en InSpace, galería de arte digital, en Calle Juan Enrique Pestalozzi 35, colonia Piedad Narvarte. A un par de calles del centro comercial Parque Delta.

La entrada tiene un costo de $360 pesos por persona; $270 para niños de 10 a 12 años, adultos mayores o personas con discapacidad. Boleto plus en $450 pesos por persona (incluye un coctel temático con sake).

Boletos en la página de Fever.

