Kidzania es reconocido por sus más de 20 centros de entretenimiento infantil basados en juegos de rol que simulan la vida adulta.

También cuenta con otras modalidades de negocio como Kinezis, un centro de entretenimiento con actividades extremas y de bienestar, y, ahora, Academi, un nuevo concepto anunciado por Xavier López Ancona, fundador y CEO de Kidzania.

Pudimos recorrer sus instalaciones para conocer las experiencias que ofrecerá este espacio lúdico y de aprendizaje.

¿Qué es Academi, el nuevo concepto de Kidzania?

“No es Kinezis, no es Kidzania, es algo diferente”, aseguró López Ancona, quien definió Academi como un “espacio de aprendizaje de última generación, con experiencias únicas, divertidas, prácticas y significativas”.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Se trata de un sitio que combina la educación y el entretenimiento “con un enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas)”, puntualizó el CEO de Kidzania.

Sus principales objetivos son promover el aprendizaje, desarrollar habilidades, inspirar buenos valores y fomentar actitudes positivas.

Academi es el acrónimo de 7 disciplinas: animación, culinario, arte, desarrollo de robótica, emprendimiento, makers (creación de objetos) e innovación con tecnología.

Cada una de ellas tendrá su propio taller, con una extensión de 60 metros cuadrados.

Además, los visitantes serán atendidos por expertos, y podrán echar mano de herramientas e insumos de punta para desarrollar proyectos prácticos y dinámicas colaborativas de una manera lúdica.

Foto: Omar Moreno. El Universal

“Lo que nos hace únicos es que tenemos un aprendizaje con propósito y talleres especializados e interactivos”, dijo Xavier López Ancona.

¿Cuáles serán las modalidades en Academi?

Academi está enfocado principalmente en niños, aunque también contará con experiencias para adultos.

Sus talleres y actividades tendrán 4 programas o modalidades:

Foto: Omar Moreno. El Universal

Extraescolar: con experiencias para niños de 6 a 16 años. Las sesiones serán de 1 hora, 2 veces por semana. Disponible por las tardes, de lunes a jueves durante el ciclo escolar.

Escuelas: experiencia extendida del aula para niños de primaria y secundaria. Las sesiones serán de 4 horas, divididas en 6 talleres de 25 minutos cada uno. Disponible por las mañanas, de lunes a viernes.

Familias: enfocado para la interacción de niños con adultos. Hay opción para hacer visitas de 2 o 4 horas. Disponible los viernes, sábados, domingos y días festivos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Eventos: experiencias especiales para adultos como clases de cocina o pintura con vino. La duración de las sesiones varía dependiendo de las necesidades del cliente. Disponibles durante las noches, de martes a sábado.

¿Dónde estará Academi, el nuevo concepto de Kidzania?

Academi se encontrará en la Zona Metropolitana de Puebla, en el pueblo mágico de San Andrés Cholula.

Estará dentro del centro comercial Riona High Plaza, en la zona comercial Angelópolis, a unos 15 minutos en auto desde el centro de Puebla y de Cholula,y a un par de horas de la CDMX.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La decisión de estrenar Academi en Puebla, según Xavier López Ancona, fue porque es “una ciudad icónica, la cuarta más grande del país, con una alta oferta educativa, segura, con un buen entorno familiar, de buena accesibilidad e infraestructura de primer nivel”.

¿Cuándo abrirá Academi, el nuevo concepto de Kidzania?

De acuerdo con Xavier López Ancona, tras el anuncio del lanzamiento de Academi, del 7 al 31 de agosto abrirá exclusivamente para tours privados para escuelas y empresas; del 1 al 18 de septiembre tendrá un soft opening y la apertura oficial al público será el sábado 20 de septiembre.

¿Cuánto costará la entrada a Academi, el nuevo concepto de Kidzania?

Depende la modalidad a elegir, ya que varía según las actividades a realizar y duración de las mismas.

Los programas van desde los $199 pesos por persona hasta los $1,800 pesos por persona.

Más información en la página oficial de Academi.

