La Casa de Los Famosos 3: cuarta noche de eliminación desata ola de memes; usuarios reaccionan a salida de Priscila Valverde

¿Quién era Verónica Echegui?; actriz española muere a los 42 años

Salud Mental en México; ¿qué instituciones ofrecen atención psicológica gratuita?

Calendario Escolar 2025–2026: ¿cuándo será el primer puente y qué día caerá?; aquí te lo decimos

Usuarios critican a creadores de contenido por hacer trend de 'Ojitos Mentirosos'; acusan de gentrificación

Arte y tecnología son dos palabras que definen Japón pero, ¿qué pasa si las juntas? Como resultado se obtiene la experiencia inmersiva Akari, misma que ya se puede visitar en .

Aquí todos los sentidos se ponen a prueba mediante sonidos, luces, juegos, proyecciones monumentales y muchas actividades más. Si te interesa saber el costo de entrada, sigue leyendo.

Akari, la experiencia que combina tecnología y arte contemporáneo. Foto: Instagram @inspace.one
¿Qué actividades hay en Akari?

Esta se encuentra repleta de arte multimedia, tecnología y hasta inteligencia artificial. Se compone de 5 salas: Minimalismo y Luz, Ola de Sueños, Reverberación de Luz, Japón Inmersivo y La Fragilidad de la Naturaleza.

Dependiendo de la temática, en las salas encontrarás proyecciones, esculturas lumínicas, sonidos envolventes, paredes con pinturas que parecen moverse y mucho más.

De acuerdo con Inspace, recinto donde se lleva a cabo, la muestra invita a habitar la armonía minimalista, la fragilidad de la naturaleza y lo poética del movimiento, elementos esenciales del arte nipón.

El ambiente de la experiencia recupera las raíces culturales de Japón pero desde una perspectiva moderna y global. Así que, si te consideras un geek y amante del país nipón, ten por seguro que cada uno de los espacios te cautivará.

Otro detalle que debes tener presente es que las instalaciones de Akari cuentan con la participación de artistas japoneses e internacionales. Por lo que cada actividad busca celebrar la riqueza cultural de esta isla y su capacidad para inspirar nuevas expresiones artísticas.

La experiencia inmersiva Akari cuenta con la participación de 20 artistas japoneses e internacionales. Foto: Instagram @inspace.one
¿Qué artistas participan en la experiencia inmersiva Akari?

Josué Ibáñez, diseñador inmersivo y artista digital, fue el encargado se seleccionar las obras del recorrido en Akari, las cuales desafían la percepción y estimulan la vista, el oído y el tacto.

El recorrido toma alrededor de 2 horas, tiempo suficiente para contemplar los contenidos de artistas como Shohei Fujimoto, Akiko Yamashita, Shuhei Matsumaya & Tetsuji Ohno, Saeko Ehara & Shuta Yasukochi, Rich & Miyu & Kara-Lis Coverdale, Six N. Five, F3, Pieter C. Hergert & Pelican Sound, Allzimut, Sachiko Grasseler, entre otros.

Aquí, la tradición se entrelaza con la tecnología y crean universo que se explora con todo el cuerpo.

Por eso, te recomendamos programar tu visita con tiempo para sumergirte en la experiencia sin presiones.

En Akari, el recorrido se hace con el cuerpo completo porque estimula todos los sentidos. Foto: InSpace
¿En qué parte de la CDMX es la experiencia Akari?

Akari, la experiencia inmersiva de Japón, se presenta en InSpace, una galería de arte ubicada en Calle J. Enrique Pestalozzi 35, colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, .

Los días de visita son únicamente viernes y sábados, de 11:00 a 21:00 horas. Los boletos se compran directamente en el portal de Fever UP.

