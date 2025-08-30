¡Es una realidad! La quinta edición del Valle de Catrinas ya tiene fecha de arranque y si eres amante del Día de Muertos, más vale que la anotes en tu calendario.

Las autoridades de Atlixco acaban de dar un adelanto de lo que habrá en este festival internacional y aquí te damos los detalles.

El Valle de Catrinas 2025 rendirá homenaje a los oficios tradicionales mexicanos. Foto: X @AtlixcoAyto

Lee también: Pumpkin Zone: cuándo es el festival de Halloween en Puebla

¿Qué se sabe del Valle de Catrinas 2025?

El Festival Internacional Valle de Catrinas es una celebración temática de Día de Muertos en Atlixco; se realizó por primera vez en 2020 y actualmente es una de las celebraciones más esperadas en el estado de Puebla.

Durante 5 años consecutivos, las calles de este pueblo mágico se han llenado de arte, tradición y múltiples expresiones de la cartonería, en las que destacan figuras monumentales del personaje creado por José Guadalupe Posada: la catrina.

Es por demás un evento que honra las raíces de los mexicanos a través del color y la creatividad. Las manos de los artesanos Atlixquenses son las encargadas de hacer esto posible, demostrando el talento de la comunidad.

Así, esta experiencia se ha convertido en un referente cultural y turístico, pues incluso tiene presencia internacional. De acuerdo con el ayuntamiento local, en su próxima edición se instalarán 22 catrinas monumentales, 14 dentro del mismo municipio y el resto en diferentes zonas públicas del mundo.

Además, como parte de la innovación en la agenda, este año se sumará el espectáculo “Catrinia”, puesta en escena musical y artística que se presentará en el Centro de Convenciones de Atlixco y contará con la participación de la Escuela de Iniciación Artística municipal.

El Valle de Catrinas 2025 es un festival con presencia internacional. Foto: X @AtlixcoAyto

¿Cuál es la temática de Valle de Catrinas 2025?

A principios de julio se lanzó la convocatoria para participar en el Valle de Catrinas 2025. En total, las autoridades estimaron una selección de 12 proyectos creativos, en los que cada concursante debía detallar diseño, dimensiones y materiales para su figura monumental.

Todas las catrinas serán diseñadas bajo la temática “Oficios tradicionales mexicanos”, por lo que debes prepararte para apreciar carpinteros, boleros, panaderos, carpinteros y muchos más.

Previo al arranque del festival, las autoridades del municipio darán a conocer el mapa del Valle de Catrinas, con el que los visitantes podrán guiarse para ver las esculturas. Por lo regular, contempla puntos como la Plaza de Armas, el Parque de la Soledad, el Panteón Municipal, entre otros.

Aparta la fecha para asistir al Valle de Catrinas 2025 en el Pueblo Mágico de Atlixco. Foto: X @AtlixcoAyto

¿Cuándo comienza el Festival Internacional Valle de Catrinas 2025?

El Valle de Catrinas 2025 se llevará a cabo del 3 de octubre al 2 de noviembre. Durante dicho periodo, los esqueletos monumentales serán protagonistas en los festejos por el Día de Muertos en Puebla.

Lee también: Lánzate a la Feria de Vinos Argentinos en Querétaro

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters