Con la llegada del otoño también se acerca una de las celebraciones más esperadas: Día de Muertos. Monterrey ya se prepara para esta fecha con el festival Xantoluz 2025.

Música, sabor y mucha diversión son algunas de las promesas del evento. En Destinos te compartimos las fechas, costos y todo lo que tienes que saber.

En el Xantoluz 2025 habrá música en vivo, obras de teatro, talleres y muchas actividades más. Foto: Xantoluz

Leer también Cuetzalan: cuánto cuesta el tour nocturno de leyendas

¿Qué es el festival Xantoluz 2025?

El nombre de Xantoluz viene de la palabra “Xantolo” que, de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, proviene del término náhuatl 'milkailjuitl' y refiere a la celebración de los muertos.

Este festival, inspirado en la celebración tradicional de los pueblos de la Huasteca, se convertirá un parque temático dedicado a Día de Muertos para que el público se acerce a una de las tradiciones más importantes de nuestro país.

El Xantoluz se realizó por primera vez en 2023 y, tal como lo indica su portal oficial, planea reconectar a los visitantes con la raíces mexicanas. Por eso, en la edición de este año contará con espacios temáticos e inmersivos para toda la familia.

Durante el recorrido, habrá espectáculos con música en vivo, obras de teatro, altares tradicionales y hasta un viaje al Mictlán, el inframundo mexica.

Desde luego, al igual que los artistas que participarán en los performance, los asistentes podrán ir disfrazados para sentir toda la vibra de la celebración. ¡Será como ver un desfile de catrinas!

¿Cuánto cuesta el boleto para el Xantoluz 2025 y qué incluyen?

De acuerdo con el portal del festival Xantoluz 2025, todos los boletos incluyen acceso a las siguientes áreas:

Pabellón de Leyendas.

Escenario Gran Altar.

Panteón Tradicional.

Área de comidas.

Escenario principal.

Escenario infantil.

Zona de alebrijes.

Zona de juegos.

Mictlán (inframundo).

Las entradas tienen un costo de $222 para adultos y $177 para niños y adultos mayores; se pueden adquirir directamente en el sitio del evento.

Los boletos para el Xantoluz 2025 se pueden comprar directamente en su portal. Foto: Xantoluz

¿Cuál es la sede del Festival Xantoluz 2025?

El festival Xantoluz 2025 se llevará a cabo en Parque España, cuya dirección es colonia Buenos Aires, en Monterrey, Nuevo León.

¡Habrá tiempo para visitarlo! Estará disponible del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2025, los miércoles y jueves desde las 17:00 a las 23:00 horas. Los viernes, sábados y domingos abrirá sus puertas desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

Aún falta para el Día de Muertos, pero si quieres tener tu lugar asegurado en este evento, entonces aparta la fecha en tu agenda.

Leer también Cuánto cuesta el tour a Xochimilco y Coyoacán en Turibus

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters