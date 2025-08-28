La 'spooky season' se está acercando y los eventos temáticos de otoño y Halloween ya comienzan a anunciarse. Uno de ellos es el Pumpkin Zone, un festival especial que, desde hace algunos años, se celebra en Puebla.

Entre calabazas talladas y decoración ‘siniestra’, te contamos cómo será esta experiencia y en qué fechas podrás acudir.

¿Qué habrá en el festival Pumpkin Zone 2025?

Pumpkin Zone es un festival de Halloween y otoño. El espacio estará decorado con decenas de calabazas talladas típicas de la temporada, figuras tenebrosas —como espantapájaros o fantasmas—, un montón de lucecitas y otros elementos temáticos.

Foto: Brittney Burnett. Unsplash

Te recomendamos recorrer con calma los pasillos de Pumpkin Zone y llevar preparada la cámara porque se instalarán aproximadamente 20 photo opportunities.

Montarán juegos mecánicos y la casa del terror ‘Pasaje Siniestro’; se impartirán talleres para aprender a tallar tu propia calabaza; se proyectarán funciones de cine nocturno al aire libre, y también habrá un bazar con artículos de temporada, fogatadas, zona pet-friendly, estaciones con lanzamiento de hachas y juegos de mesa.

Por las noches, se aparecerán personajes macabros para dar espectáculos acrobáticos, teatrales e incluso con fuego.

Foto: Toa Heftiba. Unsplash

No puede faltar una zona especial de comida, en la que se ofrecerán platillos temáticos de Halloween.

Más vale que vayas con tu mejor outfit porque se organizarán concursos de disfraces.

¿Dónde será el festival Pumpkin Zone 2025?

El año pasado, el festival de Halloween Pumpkin Zone se instaló en el Hípico de Cascatta. La edición 2025 cambiará de sede. Ahora será en el centro comercial Downtown, muy cerca del desarrollo Sonata, también en Lomas de Angelópolis.

Foto: Chris Chatham. Unsplash

Desde el centro del pueblo mágico de Cholula y de Puebla son unos 20 minutos en auto. Desde la CDMX son unas 2 horas, aproximadamente.

¿Cuándo abrirá el festival Pumpkin Zone 2025?

De acuerdo con las redes sociales del festival de Halloween Pumpkin Zone 2025, abrirá el jueves 30 de octubre y terminará el domingo 2 de noviembre.

Se podrá visitar desde las 10:30 a.m. hasta las 12:00 a.m.

¿Cuánto costará entrar al festival Pumpkin Zone 2025?

La entrada al festival de Halloween Pumpkin Zone 2025 será totalmente gratuita, aunque los alimentos, bebidas, juegos y experiencias se cobrarán por separado.

