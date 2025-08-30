¿Te imaginas recorrer los edificios y monumentos de la Ciudad de México bajo el cielo estrellado? Vivir esta experiencia es posible mediante el tour nocturno que ofrece el Turibus.

Si eres de las personas a las que no les encanta explorar los atractivos de la capital a pie, este plan es una alternativa para sumergirte en el anochecer urbano en una experiencia guiada. En Destinos te damos los detalles.

En este recorrido en Turibus hay tres puntos de abordaje para salir de manera puntual. Foto: Turibus

¿Cuál es la ruta del tour nocturno en Turibus?

El tour nocturno por la CDMX abarca una ruta entre sitios emblemáticos, mientras se disfruta una vista panorámica digna de varias fotografías.

De acuerdo con el portal del Turibus, el trayecto contempla puntos como el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución. También atraviesa plazas icónicas y Paseo de la Reforma, una de las avenidas más conocidas de la capital.

Lleva a tu crush, pareja o persona favorita porque la experiencia se desarrolla en un ambiente romántico: bajo las estrellas, con luces de colores que amenizan la noche y narraciones para conocer la historia de las edificaciones.

La experiencia tiene una duración aproximada de 60 minutos; a bordo del Turibus se ofrece servicio de WiFi, seguro de viajero, audioguías en 9 idiomas (alemán, español, francés, inglés, italiano japonés, mandarín, portugués y ruso).

Lleva ropa y calzado cómodo para disfrutar el recorrido nocturno en Turibus. Foto: Turibus

¿Dónde comprar el boleto para el recorrido nocturno en Turibus?

Si quieres adelantarte y comprar tus entradas, puedes hacerlo desde el sitio oficial de Turibus, aunque si lo prefieres, en los puntos de abordaje también se venden los boletos, al mismo tiempo en que se coloca el brazalete de la experiencia.

Este recorrido se realiza a partir de las 19:30 horas todos los días de la semana. Considera que se debe abordar de manera puntual, ya sea en el Ángel de la Independencia, el Hemiciclo a Juárez o el Zócalo.

El costo del boleto es de $150 para adultos (de 13 años en adelante), $50 para niños y niñas (de 4 a 12 años), $100 para adultos mayores con credencial INAPAM y $120 para grupos de 10 personas.

Consejos para disfrutar el recorrido nocturno en Turibus de CDMX

Lleva una chamarra o suéter por si hace frío.

Carga un impermeable por las lluvias de la temporada.

Utiliza ropa y calzado cómodos.

Lleva dinero extra por si quieres comprar alimentos y souvenirs.

Si vas a utilizar tu celular o una cámara para tomar fotos, asegúrate de llevar buen nivel de batería.

Evita llevar bolsos o mochilas grandes para que vayas cómodo.

Cuida tus pertenencias y respeta el reglamento del transporte.

Ya sea como turista o capitalino, el recorrido nocturno en el Turibus es una manera diferente de disfrutar la vida nocturna de la CDMX.

A bordo del Turibus se ofrece servicio WiFi para sacarle máximo provecho a la experiencia. Foto: Turibus

