Las vacaciones ya terminaron, aunque si te quedaste con ganas de salir de la CDMX y disfrutar de un destino cercano, aquí te proponemos 5 lugares a no más de 2 horas y media de la ciudad, perfectos para una escapada de fin de semana.

Nueva tirolesa en Presa Espinoza de los Monteros

Desde hace poco más de un mes, el pequeño pueblo de Hueypoxtla, en el Estado de México, y a hora y media de la CDMX, estrenó una tirolesa en uno de sus monumentos y atractivos turísticos: la presa Espinoza de los Monteros, una enorme cortina de piedra construida en 1910 para almacenar agua de lluvias.

Foto: Coordinación de Turismo Hueypoxtla

Además de caminar en su parte alta para obtener panorámicas increíbles de los lomeríos y planicies de la región, ahora es posible recorrer un costado de la presa a vista de pájaro en la nueva tirolesa de 250 metros de largo.

Subir tiene un costo de $50 pesos por persona.

Abre de miércoles a domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Manantiales Tonalli en Acaxochitlán

Una maravilla natural en el pueblo mágico de Acaxochitlán acaba de abrir al público en el estado de Hidalgo. Son los Manantiales Tonalli, una excelente opción para disfrutar un fin de semana en la naturaleza a 2 horas de la CDMX.

Muy cerca del centro ecoturístico Cascadas Dos Mundos y en plena Sierra de Tenango, los manantiales se encuentran en un tupido bosque de neblina. Hay 10 cascadas que pueden ser conocidas a través de senderos rústicos.

En el complejo encontrarás puestos con artesanías y gastronomía local: molotes, pan artesanal, truchas, vinos de frutas y otras delicias elaboradas con hongos.

La entrada tiene un costo de $85 pesos por persona.

Más información en Facebook: ‘Manantiales Tonalli Acaxochitlán’.

Talleres en la Hacienda Soltepec

Entre las haciendas de Tlaxcala, la de Soltepec, del siglo XVI, es una de las mejor conservadas y con mayor oferta turística. Además, es ideal para conocerla un fin de semana: solo 2 horas y media la separan de la CDMX.

Foto: Hacienda Soltepec

No es necesario ser huésped para disfrutar de sus actividades. Además de su tianguis orgánico, un museo del pulque, recorridos guiados y hiking, cuenta con talleres artesanales para elaborar bordados u objetos de bisutería con semillas naturales u hojas de maíz.

Tienen un costo de $470 pesos por adulto y $390 por niño. Considera que se necesita reservar al menos con 12 horas de anticipación.

Más información en WhatsApp: (246) 218 7584.

Paseo en los Arcos de Sitio de Tepotzotlán

Tepotzotlán es el pueblo mágico más cercano a la CDMX (a poco más de 1 hora en auto) y una de los mejores destinos para escaparse el fin de semana.

Foto: Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México

Más allá del impresionante Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán está el Acueducto de Xalpa o Arcos del Sitio, una monumental obra hidráulica de la época virreinal, considerada la más alta en su tipo en América Latina por sus 62 metros (divididos en 4 niveles de arcos) y 430 metros de largo.

Actualmente es un centro ecoturístico con rutas de senderismo, tirolesa y la posibilidad de caminar en la parte más alta del acueducto, con vistas fantásticas al cañón debajo de la estructura, los cerros y, en esta temporada de lluvias, algunas cascadas temporales.

La entrada cuesta $40 pesos por persona.

Más información en Facebook: ‘Arcos del Sitio’.

Comida en Hacienda Caltengo

El Valle del Mezquital hidalguense está salpicado por un montón de haciendas. Y si estás buscando comer rico en un bello edificio colonial, te proponemos conocer la Hacienda de Caltengo en Hidalgo, a hora y media de la CDMX.

Foto: Hacienda de Caltengo

Construida en el siglo XVIII, ofrece 10 suites para hospedaje, jardines para organizar eventos y el restaurante Cocina de Hacienda, especializado en gastronomía tradicional mexicana. Prueba las flautas de barbacoa, los molotes de plátano macho, la pancita, el mole poblano, las carnitas...

Toma en cuenta que el restaurante abre únicamente el fin de semana, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Más información en la página web: caltengo.com

