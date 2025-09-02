Más Información

Imagina adentrarte en un bosque mientras la oscuridad se mezcla con sonidos aterradores y las ramas de los árboles quebrándose. De pronto, una horda viene hacia ti.

Esto (y más) es lo que encontrarás en Misión Zombie 2025, una en formato de escape room y supervivencia al aire libre. Aquí te decimos cuándo es y cuánto cuesta la entrada.

Misión Zombie 2025. Foto: Feverup.com
Misión Zombie 2025. Foto: Feverup.com

¿De qué trata la experiencia Misión Zombie 2025 en La Marquesa?

Misión Zombie 2025 es una experiencia de supervivencia diseñada para desafiar tu ingenio, resistencia y capacidad de trabajo en equipo, todo en la atmósfera boscosa de La Marquesa, Estado de México.

En la actividad, tú serás el responsable de salvar a la humanidad de los zombies, en misiones como:

  • Buscar las partes del “Paciente Cero” para encontrar la cura a la epidemia zombie.
  • Dominar una aplicación móvil para obtener pistas y mapas.
  • Enfrentar a actores caracterizados que te harán sentir en un apocalipsis zombie real.

De acuerdo con la página de FeverUp, la experiencia dura aproximadamente 60 minutos y, como podrás ver, combina actividades físicas con acertijos mentales.

Cabe destacar que los zombies no hacen daño alguno, aunque la ambientación es tan realista que te va a dar un shot de adrenalina y suspenso de principio a fin.

Empápate de adrenalina y suspenso en la experiencia inmersiva Misión Zombie 2025. Foto: Feverup.com
Empápate de adrenalina y suspenso en la experiencia inmersiva Misión Zombie 2025. Foto: Feverup.com

¿Cuánto cuesta la entrada a Misión Zombie 2025?

Para lanzarte a la Misión Zombie 2025 tienes que armar a tu grupo, pues no se puede participar de manera individual.

La ventaja es que esto hace más accesible el costo de la entrada:

  • Grupo de 4 personas $1,520 pesos.
  • Grupo de 5 personas $1,800 pesos.
  • Grupo de 6 personas $2,100 pesos.
  • Grupo de 7 personas $2,450 pesos.
  • Grupo de 8 personas $2,800 pesos.
  • Grupo de 9 personas $3,150 pesos.
  • Grupo de 10 personas $3,500 pesos.

Tal como lo indica Fever Up en su sitio, con la entrada se permite la interacción directa con los actores caracterizados como zombies y el acceso a la app oficial para consultar pistas, mapas y acertijos durante la experiencia.

¿Qué fechas hay para la experiencia Misión Zombie 2025?

De momento, la Misión Zombie 2025 tiene fechas disponibles para el 4, 18 y 25 de octubre. Los horarios van desde las 10:00 hasta las 18:00 horas; se recomienda llegar 20 minutos antes para registrarse.

Los boletos se pueden adquirir en el sitio oficial de Fever.

No olvides asistir con ropa cómoda, calzado antideslizante e impermeable por si llueve.

Misión Zombie 2025 en La Marquesa. Foto: Feverup.com
Misión Zombie 2025 en La Marquesa. Foto: Feverup.com

Misión Zombie 2025 no es solo un juego en La Marquesa, es una prueba de resistencia donde tú decides si sobrevives o te quedas atrapado en el apocalipsis zombie.

