¿Cuánto cuesta hacer rappel en La Rumorosa?

La Rumorosa, en Baja California, tiene fama de ser una de las carreteras más peligrosas de México debido a sus curvas cerradas. También es conocida por la constante aparición de fantasmas, aunque más allá de esta reputación y hechos paranormales, es un destino impactante gracias a sus características naturales que permiten actividades de aventura.

Entre sus montañas, desfiladeros, cuevas y enormes rocas apiladas, una de las mejores y más emocionantes formas de explorar la zona es mediante el descenso en rappel, una experiencia llena de adrenalina y con vistas fabulosas.

Te contamos cómo es esta actividad y cuánto cuesta hacerla.

¿Qué es La Rumorosa?

Aunque muchos conocen La Rumorosa como la carretera que va de la ciudad de Mexicali al pueblo mágico de Tecate, lo cierto es que se trata de una pequeña pero curiosa región en la Sierra de Juárez, muy cerca de la frontera con Estados Unidos.

Foto: Secture Baja California

En la parte alta de la serranía existe un pueblo homónimo, donde comienza el camino con curvas muy cerradas, en medio de un paisaje ‘marciano’ con cerros desérticos ‘forrados’ de rocas de granito de color ocre, apiladas una sobre otra, formando algunas cuevas y recovecos en las laderas.

Por cierto: el nombre del lugar viene precisamente de estas piedras, pues el viento que las roza genera una especie de silbido o murmullo.

La fama de peligrosa se la ha ganado a pulso, y es que desde los tiempos en que solo era una carretera de 2 carriles, la complejidad de su trazado ocasionó varios accidentes automovilísticos, muchos de los cuales aún son visibles en ‘cementerios de coches’ al fondo de las montañas.

Foto: Secture Baja California

Además, en el lugar se respira un aura de misterio, pues se han esparcido mitos y leyendas sobre apariciones fantasmales. Por ejemplo: una anciana que pide aventón y que desaparece súbitamente si la subes; el de un soldado que se aferra a los camiones en la curva La Herradura; o el de un ciclista que ‘choca’ con los autos.

¿Cómo es el rappel en La Rumorosa?

No todo es miedo y fantasmas en La Rumorosa, pues entre las experiencias que se pueden realizar en la región está el descenso en rappel, actividad que ofrece la touroperadora De Aventura, expertos en ecoturismo y certificados por ICAN (organización especializada en capacitar guías outdoor) y la Secretaría de Turismo Federal.

Todo inicia en la Casa de Piedra, una construcción abandonada en medio de la sierra, rodeada de piedras gigantes.

Foto: De Aventura

Su origen es un misterio. Se dice que fue completada en 1952 y diseñada por el ingeniero Manuel Ramírez Vázquez, aunque hay quienes aseguran que fue propiedad de la actriz María Félix, del capo estadounidense Al Capone o hasta de narcotraficantes mexicanos.

Sean o no verdad estas hipótesis, actualmente funciona como un geoparque especializado en actividades de aventura.

Una vez ahí, los guías brindan un curso introductorio para conocer el equipo de seguridad y la técnica que los visitantes deben seguir. Se realiza una práctica a nivel de suelo para generar confianza y familiarizarse.

Fotos: De Aventura

Luego, comienza el recorrido en la montaña. Consiste en una caminata en la hay que trepar, brincar y escalar grandes rocas para llegar a 3 desfiladeros, en los que se harán los descensos de 25, 20 y 9 metros de altura.

En algunas ocasiones, las bajadas tendrán que penetrar justo en medio de las piedras, dentro de pequeñas cuevas con paredes rojizas. Literalmente en las entrañas de La Rumorosa.

Te recomendamos hacerlo lentamente para disfrutar las vistas del paisaje desértico y las impactantes rocosas. Además, a lo lejos, se alcanza a apreciar la Laguna Salada y el Cerro del Centinela.

Foto: De Aventura

Nicolás Ortega, propietario de De Aventura, señala que la actividad dura de 3 a 4 horas y está pensada para principiantes en el rappel, aunque es recomendable para mayores de 12 años con buena condición física.

¿Cuánto cuesta hacer rappel en La Rumorosa?

El rappel en La Rumorosa tiene un costo de $890 pesos por persona. Incluye instrucción básica, equipo de seguridad, senderismo y rappel, seguro, guías especializados y fotografías.

No incluye acceso a la Casa de Piedra ($100 pesos por persona).

Más información al teléfono: (646) 183 4007 o en Facebook: ‘De Aventura’.

