¿Sabías que el complejo de Walt Disney World Resort en Orlando recibe aproximadamente 58 millones de visitantes anuales? Es uno de los destinos más visitados en el mundo.

Se conforma, entre otras cosas, por 2 balnearios, centros comerciales, más de 20 hoteles y 4 enormes parques temáticos (Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom), donde existen atracciones que suelen estar en la bucket list de muchos, ya sean niños o adultos.

El complejo se autodenomina como ‘el lugar más mágico del planeta’ y para cumplir con esa 'promesa', el equipo de Disney Imagineering se reinventa constantemente para diseñar nuevas experiencias en este inmenso resort que abarca 2 veces el tamaño de Manhattan.

Te contamos algunas de las novedades en Walt Disney World, así como otras sorpresas venideras que se anunciaron en la presentación Play ’n’ Preview.

¿Cómo es el nuevo desfile en Walt Disney World?

El icónico Castillo de Cenicienta y la Main Street USA de Magic Kingdom suelen ser dos de los lugares más fotografiados del complejo, así como el escenario de coloridos desfiles, espectáculos de videomapping y fuegos artificiales, tal como el show Happily Ever After.

Desde hace un par de semanas, esta oferta de experiencia se ensanchó con una nueva producción: el desfile Disney Starlight: Dream the Night Away.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Inspirado en el Main Street Electrical Parade, la magia de la Hada Azul –de la clásica película Pinocho– se hace presente para ‘traer a la vida’ a distintos personajes de algunas de los filmes –antiguos y contemporáneos– más famosos de Disney.

Iniciando en la emblemática Main Street USA, pasando por la explanada frente al castillo y culminando en Frontierland, las calles de Magic Kingdom se copan de bailarines y carros alegóricos alucinantes, decorados con luces que asemejan brillos de diamantes e incluso efectos especiales de humo y fuego.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Entre los más destacados están: Coco, con Miguel tocando la guitarra sobre un campo de cempasúchil y un enorme alebrije que saca humo por las fauces; Wish y Asha frente al Árbol de los Deseos; Encanto con la familia Madrigal ‘cobijados’ por una enorme vela y arcos con mariposas; Frozen con una espectacular ‘montaña’ helada; una carroza en la que las princesas Tiana, Bella, Cenicienta y Aurora bailan con sus príncipes y una especie de locomotora con más personajes clásicos: Mickey, Minnie, Donald, Pluto, Goofy, Blancanieves, Jasmín, Aladdín y hasta Dopey.

Uno de los mejores sitios para ver el desfile es en la Train Station. Desde ahí, se obtiene una vista panorámica de las carrozas e incluso un fondo con el castillo iluminado.

¿Hay nuevas obras de teatro en Walt Disney World?

Otra de las experiencias imperdibles en Walt Disney World –y en prácticamente todas las propiedades de Disney– son sus obras de teatro.

En concreto, el parque Hollywood Studios acaba de estrenar un par de ellas, con producciones a la altura de Broadway y diversos elementos inmersivos.

En Animation Courtyard Theatre se reestrenó The Little Mermaid – A Musical Adventure, que revive la historia de La Sirenita con un impresionante escenario que se llena de vibrantes proyecciones de videomapping neón, marionetas de Max y Sebastián, una enorme figura animatrónica de Úrsula e incluso una ‘fiesta’ de burbujas en todo el teatro.

Foto: Disney

Uno de los mejores momentos del show es cuando Ariel –la única humana en la obra junto a Eric– y compañía interpretan temas como Part of Your World, Under the Sea, Poor Unfortunate Souls o Kiss the Girl.

Por otra parte, en el Sunset Showcase se presenta Disney Villains: Unfairly Ever After. Es una puesta en escena picaresca protagonizada por el Capitán Garfio, Cruella de Vil y Maléfica, quienes se presentan con sus actitudes altaneras y cómicas e interactúan con el público haciéndolo aplaudir para reconocer al personaje que, según consideren, han tratado con mayor injusticia.

Foto: Disney

La nostalgia se hace presente cuando otros de los antagonistas más reconocidos de Disney (como Scar, Jafar, Shere Khan, Gastón, Hades y más) son proyectados –tanto en formato de siluetas como en momentos de las películas– en los diversos cuadros gigantes que decoran la parte superior del escenario.

Las experiencias tienen una duración de 20 y 30 minutos, respectivamente.

¿Cuáles son los nuevos bares en Walt Disney World?

Para los entusiastas de los bares y la coctelería, Walt Disney World acaba de abrir un par de espacios temáticos imperdibles.

En EPCOT está Geo-82, un nuevo lounge ubicado e inspirado en la icónica esfera Spaceship Earth. Su nombre se deriva de Geo (por las formas geodésicas de Spaceship Earth) y 1982, año en el que abrió el parque.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Su ambiente es sofisticado y con toques futuristas/espaciales, con algunos muebles en color bronce, asientos con vista a la entrada principal y gabinetes forrados de tela brillosa que asemeja un cielo estrellado.

Cuenta con un gran ventanal con vista a la entrada principal de EPCOT.

La carta ofrece mocktails y coctelería artesanal, cervezas, champaña, una selección de vinos blancos, rosados y rojos (de Francia, California y Portugal) y bocadillos como tablas de quesos y charcutería, hummus, un flatbread de hongos y más.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La otra novedad se encuentra en Adventureland de Magic Kingdom. Se trata de la taberna The Beak and Barrel, inspirada en el universo de Piratas del Caribe.

La decoración consta de iluminación tenue, paredes desgastadas, vigas de madera cubiertas de velas derretidas, largas mesas y sillones de cuero, un ancla que cuelga del techo y una enorme barra con forma de calavera, donde suele aparecer de vez en cuando el loro Rummy.

Fotos: Omar Moreno. El Universal

Sus platillos y bebidas son una fusión de recetas caribeñas e internacionales. Un imperdible es Island Provisions con chips de plátano, tortilla de maíz azul y pan pita acompañado de chutney de mango, chimichurri de ajo y guayaba especiada. Para tomar, hay opciones con o sin alcohol, muchas de ellas servidas en una taza en forma de calavera y con el ron como principal elemento.

Más allá de la ambientación del sitio, los meseros y bartenders atienden con actitud enérgica, emocional, teatral y en ocasiones graciosa para una mayor inmersión en el ambiente bucanero.

Hay un máximo de 2 bebidas alcohólicas por visitante en The Beak and Barrel.

¿Qué otras novedades vienen en Walt Disney World?

Las renovaciones y novedades en Walt Disney World continuarán lo que resta del 2025 e incluso en 2026.

Se anunció la renovación en la experiencia de atracciones como Big Thunder Mountain (Magic Kingdom) con un rediseño de la ambientación del recorrido, especialmente las Rainbow Caverns; una nueva experiencia de juego con nuevos láseres en Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin (Magic Kingdom).

El simulador Millennium Falcon: Smuggler’s Run (Hollywood Studios) recbirá una actualización con una nueva historia basada en la película The Mandalorian and Grogu, en la que "por primera vez, la tripulación tendrá control de su propio destino, lo que les permitirá vivir posibles aventuras en Bespin, los restos de la segunda Estrella de la Muerte cerca de Endor o el recién anunciado y vibrante planeta-ciudad, Coruscant", según una actualización del sitio web oficial Disney Parks Blogs.

Foto: Disney

Otra de las remodelaciones más llamativas será la de la montaña rusa Rock ‘n’ Roll Coaster, que ‘culminará’ su alianza con la banda Aerosmith y pasará a ser protagonizada por The Electric Mayhem, agrupación de los Muppets.

Además de observarlos grabando nuevas canciones en el estudio mientras se aguarda en la fila de espera, la banda sonora durante la experiencia cambiará a éxitos de la banda e incluso la enorme guitarra exterior se redecorará con un estilo psicodélico.

Aunque no se ha revelado fecha oficial de reapertura, la Rock ‘n’ Roll Coaster será reestrenada en algún momento del 2026.

Foto: Disney

Por último, en el Tree of Life Theater de Animal Kingdom se está preparando el nuevo show 4D inspirado en las películas de Zootopia, el cual abrirá al público el 7 de noviembre de este año.

Incluirá números de patinaje sobre hielo ambientados en Tundratown, natación sincronizada en Marsh Market o espectáculos de drones ratones sobre Little Rodentia.

