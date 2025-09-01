Más Información

Ir de vacaciones a la es una experiencia única, donde el contacto con la naturaleza se combina con diversión, la aventura y la relajación, convirtiéndose en un plan ideal para toda la familia.

Organizarse y elegir entre los diversos sitios turísticos de esta región resulta una tarea difícil. Por eso, en Destinos te compartimos una guía para visitar el parque (de Grupo Xcaret), uno de los más populares y visitados en la zona.

Xel-Há combinan aventura y descanso con la belleza del Caribe. Foto: Xel-Há
¿Qué hacer en el parque Xel-Há?

“Donde nace el agua”, significa el nombre de este parque que se ubica muy cerca de la zona arqueológica de Tulum, en el estado de Quintana Roo y la conocida Riviera Maya.

De acuerdo con el portal de , el principal atractivo del parque es su enorme caleta natural, hogar de diversas especies y donde, por lo mismo, se permite practicar actividades como el buceo y esnórquel.

Su importancia y atractivo natural se amplía con la presencia de ríos subterráneos, así como a sus 4 tipos de manglares.

Además, durante la época prehispánica, dicho lugar funcionó como un puerto comercial y un punto de peregrinación.

Xel-Há está repleto de rincones para disfrutar la naturaleza. Foto: Xel-Há
En Xel-Há se pueden disfrutar múltiples actividades relacionadas con la naturaleza y la aventura, entre ellas:

  • Faro Mirador: un sitio para admirar el paisaje y divertirse en su tobogán de más de 30 metros de altura.
  • Recorrido Río Xel-Há: desciende por los ríos subterráneos practicando snorkel o sobre una llanta flotante.
  • Cueva Xel-Há: un espacio subterráneo tranquilo y enigmático.
  • Piedra del Valor: atrévete a hacer un clavado desde una altura de 5 metros.
  • Salpichanga y tirolesas.
  • El Vuelo del Pelícano: deslízate en una liana y cae en las aguas de un cenote dentro del parque.
  • Vivero de especies nativas: con más de 270 plantas endémicas, algunas en peligro de extinción.
  • Jardín de los Chacahs: donde distintas celebridades han sembrado un árbol de dicha especie, considerada de gran valor en la región.

Al reservar un paquete podrás aprovechar al máximo todas las amenidades del parque y vivir días inolvidables en la Riviera Maya.

Las tirolesas acuáticas de Xel-Há ofrecen diversión y adrenalina para toda la familia. Foto: Xel-Há
¿Qué paquetes hay en Xel-Há este 2025?

Existen distintos paquetes vacacionales en Xel-Há, mismos que se adaptan a diferentes presupuestos, necesidades y actividades.

El paquete Xel-Há Light (el más económico) incluye acceso a las atracciones principales. Su costo es de $1,599.80 para adultos y $1,199.80 para menores de 12 años.

Si prefieres no preocuparte por nada más que divertirte, el paquete Todo Incluido contempla el acceso a todas las atracciones más alimentos ilimitados y barra libre. El precio es de $2,399.80 para adultos y $1,799.80 para menores de 12 años.

¿Qué otras amenidades ofrece este segundo tipo de entrada?

  • Snorkel ilimitado en la caleta con uso de aletas y máscara con tubo integrado.
  • Paseo en llanta por el río.
  • El Faro Mirador con vistas de 360° a 40 m de altura y descenso en tobogán.
  • Desayuno continental de 9:00 a 11:30 horas.
  • Snacks y comida buffet de las 11:30 a las 17:30 horas.
  • Entrada a Mundo de Aventura: juegos de cuerdas, tirolesas y saltos desde 5 metros de altura.
  • Recorrido por senderos en medio de la selva.
  • Juegos especiales para los pequeños en el Mundo de los Niños.
  • Chalecos salvavidas, llantas flotantes y bicicletas.
  • Uso de casilleros, sanitarios, regaderas, vestidores y una toalla.
  • Estacionamiento gratuito.
Xel-Há combina atractivos naturales y paquetes todo incluido para vivir unas vacaciones inolvidables. Foto: Xel-Há
Para los más intrépidos está el paquete Xel-Há Total que incluye todas las atracciones más una actividad extra a elegir, ya sea Adrenalina (un paseo a toda velocidad sobre las olas del mar), Sea Trek (para caminar en el fondo marino), Zip-Bike (un paseo en bicicleta por el aire) o Encuentro con Rayas (para aprender sobre esta fascinante especie marina). El precio es de $3,159.80 para adultos y $2,639.80 para menores de 12 años.

Según el sitio oficial de Xel-Há, los menores de 0 a 4 años entran gratis con cualquier paquete.

El snorkel en Xel-Há te permite descubrir la riqueza marina del Caribe. Foto: Xel-Há
¿Qué paquetes hay en Xel-Há con otros parques de Xcaret?

Xel-Há también ofrece paquetes combinados con otros parques y tours de Grupo Xcaret.

Por ejemplo, el paquete Xel-Há Todo Incluido + Xplor tiene un costo de $5,399.60 para adultos y $4,049.60 para niños. Incluye snorkel, alimentos y bebidas ilimitados en , además de aventuras con tirolesas, vehículos anfibios y ríos subterráneos en el parque Xplor.

Con el paquete Xel-Há Todo Incluido + Xenotes, los visitantes disfrutan todas las amenidades de Xel-Há y la experiencia de recorrer 4 tipos de cenotes en el parque Xenotes. El precio es de $5,399.60 para adultos y $4,049.60 para niños.

El tercer paquete Xel-Há Todo Incluido + Xplor Fuego suma las atracciones de Xel-Há con una experiencia nocturna en tirolesas, vehículos anfibios y ríos subterráneos del parque Xplor Fuego. Su costo es de $4,999.60 para adultos y $3,749.60 para niños.

El cuarto paquete es Xel-Há Todo Incluido + Xcaret Plus, con el que es posible visitar los 2 parques más emblemáticos de la Riviera Maya. El acceso a es completo y en Xcaret se incluye la entrada a las áreas Plus y comida buffet. El precio es de $5,699.60 para adultos y $4,274.60 para niños.

Por último, el paquete Xel-Há Todo Incluido + Xichén Deluxe combina la visita a la zona arqueológica de Chichén Itzá con el tour Xichén Deluxe y un día completo en Xel-Há. El costo es de $5,799.60 para adultos y $4,349.60 para niños.

Con los paquetes de Xcaret y Xel-Há disfruta de parques eco-arqueológicos únicos en Quintana Roo. Foto: Sitio web de Xcaret
Si ya te decidiste por un paquete, recuerda que el parque Xel-Há abre de lunes a domingo de 8:30 a 18:00 horas. Con estas opciones, seguro encontrarás un plan perfecto para tus vacaciones, ya sea explorando la naturaleza o viviendo momentos de aventura, todo en el corazón de la Riviera Maya.

