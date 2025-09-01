Ir de vacaciones a la Riviera Maya es una experiencia única, donde el contacto con la naturaleza se combina con diversión, la aventura y la relajación, convirtiéndose en un plan ideal para toda la familia.

Organizarse y elegir entre los diversos sitios turísticos de esta región resulta una tarea difícil. Por eso, en Destinos te compartimos una guía para visitar el parque Xel-Há (de Grupo Xcaret), uno de los más populares y visitados en la zona.

Xel-Há combinan aventura y descanso con la belleza del Caribe. Foto: Xel-Há

¿Qué hacer en el parque Xel-Há?

“Donde nace el agua”, significa el nombre de este parque que se ubica muy cerca de la zona arqueológica de Tulum, en el estado de Quintana Roo y la conocida Riviera Maya.

De acuerdo con el portal de Xel-Há, el principal atractivo del parque es su enorme caleta natural, hogar de diversas especies y donde, por lo mismo, se permite practicar actividades como el buceo y esnórquel.

Su importancia y atractivo natural se amplía con la presencia de ríos subterráneos, así como a sus 4 tipos de manglares.

Además, durante la época prehispánica, dicho lugar funcionó como un puerto comercial y un punto de peregrinación.

Xel-Há está repleto de rincones para disfrutar la naturaleza. Foto: Xel-Há

En Xel-Há se pueden disfrutar múltiples actividades relacionadas con la naturaleza y la aventura, entre ellas:

Faro Mirador: un sitio para admirar el paisaje y divertirse en su tobogán de más de 30 metros de altura.

Recorrido Río Xel-Há : desciende por los ríos subterráneos practicando snorkel o sobre una llanta flotante.

: desciende por los ríos subterráneos practicando snorkel o sobre una llanta flotante. Cueva Xel-Há : un espacio subterráneo tranquilo y enigmático.

: un espacio subterráneo tranquilo y enigmático. Piedra del Valor: atrévete a hacer un clavado desde una altura de 5 metros.

Salpichanga y tirolesas.

El Vuelo del Pelícano: deslízate en una liana y cae en las aguas de un cenote dentro del parque.

Vivero de especies nativas: con más de 270 plantas endémicas, algunas en peligro de extinción.

Jardín de los Chacahs: donde distintas celebridades han sembrado un árbol de dicha especie, considerada de gran valor en la región.

Al reservar un paquete podrás aprovechar al máximo todas las amenidades del parque y vivir días inolvidables en la Riviera Maya.

Las tirolesas acuáticas de Xel-Há ofrecen diversión y adrenalina para toda la familia. Foto: Xel-Há

¿Qué paquetes hay en Xel-Há este 2025?

Existen distintos paquetes vacacionales en Xel-Há, mismos que se adaptan a diferentes presupuestos, necesidades y actividades.

El paquete Xel-Há Light (el más económico) incluye acceso a las atracciones principales. Su costo es de $1,599.80 para adultos y $1,199.80 para menores de 12 años.

Si prefieres no preocuparte por nada más que divertirte, el paquete Xel-Há Todo Incluido contempla el acceso a todas las atracciones más alimentos ilimitados y barra libre. El precio es de $2,399.80 para adultos y $1,799.80 para menores de 12 años.

¿Qué otras amenidades ofrece este segundo tipo de entrada?

Snorkel ilimitado en la caleta con uso de aletas y máscara con tubo integrado.

Paseo en llanta por el río.

El Faro Mirador con vistas de 360° a 40 m de altura y descenso en tobogán.

Desayuno continental de 9:00 a 11:30 horas.

Snacks y comida buffet de las 11:30 a las 17:30 horas.

Entrada a Mundo de Aventura: juegos de cuerdas, tirolesas y saltos desde 5 metros de altura.

Recorrido por senderos en medio de la selva.

Juegos especiales para los pequeños en el Mundo de los Niños.

Chalecos salvavidas, llantas flotantes y bicicletas.

Uso de casilleros, sanitarios, regaderas, vestidores y una toalla.

Estacionamiento gratuito.

Xel-Há combina atractivos naturales y paquetes todo incluido para vivir unas vacaciones inolvidables. Foto: Xel-Há

Para los más intrépidos está el paquete Xel-Há Total que incluye todas las atracciones más una actividad extra a elegir, ya sea Adrenalina (un paseo a toda velocidad sobre las olas del mar), Sea Trek (para caminar en el fondo marino), Zip-Bike (un paseo en bicicleta por el aire) o Encuentro con Rayas (para aprender sobre esta fascinante especie marina). El precio es de $3,159.80 para adultos y $2,639.80 para menores de 12 años.

Según el sitio oficial de Xel-Há, los menores de 0 a 4 años entran gratis con cualquier paquete.

El snorkel en Xel-Há te permite descubrir la riqueza marina del Caribe. Foto: Xel-Há

¿Qué paquetes hay en Xel-Há con otros parques de Xcaret?

Xel-Há también ofrece paquetes combinados con otros parques y tours de Grupo Xcaret.

Por ejemplo, el paquete Xel-Há Todo Incluido + Xplor tiene un costo de $5,399.60 para adultos y $4,049.60 para niños. Incluye snorkel, alimentos y bebidas ilimitados en Xel-Há, además de aventuras con tirolesas, vehículos anfibios y ríos subterráneos en el parque Xplor.

Con el paquete Xel-Há Todo Incluido + Xenotes, los visitantes disfrutan todas las amenidades de Xel-Há y la experiencia de recorrer 4 tipos de cenotes en el parque Xenotes. El precio es de $5,399.60 para adultos y $4,049.60 para niños.

El tercer paquete Xel-Há Todo Incluido + Xplor Fuego suma las atracciones de Xel-Há con una experiencia nocturna en tirolesas, vehículos anfibios y ríos subterráneos del parque Xplor Fuego. Su costo es de $4,999.60 para adultos y $3,749.60 para niños.

El cuarto paquete es Xel-Há Todo Incluido + Xcaret Plus, con el que es posible visitar los 2 parques más emblemáticos de la Riviera Maya. El acceso a Xel-Há es completo y en Xcaret se incluye la entrada a las áreas Plus y comida buffet. El precio es de $5,699.60 para adultos y $4,274.60 para niños.

Por último, el paquete Xel-Há Todo Incluido + Xichén Deluxe combina la visita a la zona arqueológica de Chichén Itzá con el tour Xichén Deluxe y un día completo en Xel-Há. El costo es de $5,799.60 para adultos y $4,349.60 para niños.

Con los paquetes de Xcaret y Xel-Há disfruta de parques eco-arqueológicos únicos en Quintana Roo. Foto: Sitio web de Xcaret

Si ya te decidiste por un paquete, recuerda que el parque Xel-Há abre de lunes a domingo de 8:30 a 18:00 horas. Con estas opciones, seguro encontrarás un plan perfecto para tus vacaciones, ya sea explorando la naturaleza o viviendo momentos de aventura, todo en el corazón de la Riviera Maya.

