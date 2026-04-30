Evita la desinformación en tus búsquedas; guía paso a paso para establecer a EL UNIVERSAL como medio preferido en Google

Google ha anunciado una modificación sustancial en la forma en que los usuarios consumen noticias a través de su ecosistema digital.

Esta herramienta permite que las personas determinen qué medios de comunicación desean ver con mayor frecuencia en sus muros de noticias y resultados de búsqueda (personalizando la experiencia informativa según la relevancia y confianza que cada lector otorga a sus fuentes).

En un entorno saturado de datos, la posibilidad de elegir a El Universal como fuente preferida garantiza que las coberturas de mayor impacto nacional y las noticias de última hora lleguen de manera inmediata y sin filtros algorítmicos que prioricen contenido de baja calidad.

Foto: Captura de pantalla

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Configuración y personalización: el nuevo estándar de Google

La herramienta de "Fuentes Preferidas" (Preferred Sources) permite que los lectores elijan activamente los medios que desean ver en sus feeds de noticias. De acuerdo con las especificaciones técnicas de Google, esta función se sincroniza a través de la cuenta del usuario, lo que garantiza que las preferencias se mantengan consistentes tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

Al realizar esta selección, se reduce la visibilidad de contenidos aleatorios y se prioriza la cobertura profunda de los diarios con mayor trayectoria editorial.

Guía paso a paso para establecer tus fuentes:

Acceso a preferencias: Inicie sesión en su cuenta de Google y diríjase a la aplicación de Google News o a la sección de noticias del buscador.

Inicie sesión en su cuenta de Google y diríjase a la aplicación de Google News o a la sección de noticias del buscador. Búsqueda de la fuente: Localice a "El Universal" mediante la barra de búsqueda dentro de la plataforma de noticias.

Localice a mediante la barra de búsqueda dentro de la plataforma de noticias. Activación del seguimiento: Una vez que aparezca el perfil del diario, seleccione el icono de la estrella o el botón de " Seguir " para agregarlo a su lista de favoritos.

Una vez que aparezca el perfil del diario, seleccione el icono de la o el botón de " " para agregarlo a su lista de favoritos. Ajuste de jerarquía: Dentro del menú de configuración (en la pestaña de fuentes seguidas), asegúrese de marcar el medio como "Preferido" para que el algoritmo lo posicione en los primeros lugares de su pantalla principal.

Dentro del menú de configuración (en la pestaña de fuentes seguidas), asegúrese de marcar el medio como para que el algoritmo lo posicione en los primeros lugares de su pantalla principal. Verificación de idioma: Compruebe que la configuración de idioma coincida con sus preferencias de lectura para recibir las actualizaciones de El Universal de forma inmediata.

Foto: Captura de pantalla

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Impacto de la selección directa en la calidad informativa

La posibilidad de elegir fuentes específicas es una respuesta directa a la saturación de datos en la red. Según los desarrolladores de Google, la expansión de este lenguaje de preferencias permite una navegación más fluida y relevante. Al seguir a El Universal, el usuario no solo recibe noticias de última hora, sino que también accede a secciones especializadas como análisis políticos con prioridad algorítmica.

"El objetivo es que los usuarios encuentren la información que buscan de las fuentes en las que confían", señalan los boletines de actualización de producto de la empresa. Esta atribución directa a la voluntad del lector permite que la inteligencia artificial del buscador aprenda los hábitos de consumo y ofrezca sugerencias más precisas.

Al utilizar esta función (que es gratuita y de fácil acceso), el público se asegura de estar siempre al tanto de las coberturas especiales y las investigaciones exclusivas sin depender de la suerte del algoritmo general.

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