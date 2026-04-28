Reparto de utilidades 2026: fechas clave para recibir la prestación; este es el día límite de pago

El reparto de utilidades 2026 representa un alivio económico para los trabajadores, quienes reciben anualmente una parte de las ganancias generadas por la empresa en la que laboran.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), esta prestación se trata de un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, en el cual se reconoce la labor de las personas trabajadoras.

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Cada año las empresas y los patrones deben compartir con los trabajadores una parte de las utilidades. Foto: Pixabay

¿Cuándo es el último día para recibir el Reparto de utilidades 2026?

Las fechas clave en el Reparto de utilidades 2026 dependen si el trabajador labora para una empresa o persona física, en ese sentido, las utilidades deben pagarse en el periodo establecido por LFT.

Del 1 de abril al 30 de mayo , si trabajas para una empresa .

, si trabajas para una . Del 1 de mayo al 29 de junio, si trabajas para una persona física.

Siendo así que el último día para recibir el pago de utilidades, es el 30 de mayo para las empresas y el 29 de junio para aquellos que laboren para una persona física.

Reparto de utilidades 2026. Foto: Pixabay

Cabe mencionar que, la cantidad que reciben los trabajadores se calcula en dos partes: una en función de los días trabajados y otra con base en los salarios percibidos durante el año.

Para el ciclo 2026, el monto a repartir se determina con base en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que los empleadores presentaron ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, la normativa vigente establece que las empresas deben destinar el 10% de su utilidad fiscal neta para este fin.

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