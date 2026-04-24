Del Franz Mayer al MODO; estas son las actividades por el Día del Niño que habrá en la Noche de Museos

Los recintos culturales de la CDMX dedicarán la Noche de Museos del mes de abril al Día del Niño con divertidas actividades para recordar la infancia el próximo 29 de abril.

El último miércoles de cada mes se lleva a cabo la Noche de Museos, una iniciativa que busca promover la agenda cultural entre los capitalinos por medio de horarios accesibles, así como recorridos nocturnos y, en esta ocasión los recintos preparan un evento muy especial.

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Foto: Museo del Estanquillo

Actividades por el Día del Niño en la Noche de Museos

Por medio de juegos y visitas tematizadas, el Museo Franz Mayer abrirá sus puertas a sus visitantes con una temática literaria, donde podrán acudir disfrazados de su personaje favorito.

Entre las actividades que habrá destaca un Torneo de Dominadas, además de juegos como Basta temática y Jenga. Además, en colaboración con Canal Once obsequiarán tarjetas de Reportero Bizbirije para revivir la nostalgia.

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La cartelera cultural del último miércoles de abril estará llena de nostalgia. Foto: Especial

Otro de los museos que tendrá actividades por el Día del Niño es el Museo de Historia Natural, el cual prepara su propio rally con trivias y actividades para los amantes de la naturaleza.

La cartelera cultural del último miércoles de abril estará llena de nostalgia. Foto: Especial

Asimismo, el Museo del Objeto del Objeto (MODO) ofrecerá una noche de juegos de mesa, cabe mencionar que la actividad tendrá aforo limitado y se realizará sin registro previo.

La cartelera cultural del último miércoles de abril estará llena de nostalgia. Foto: Especial

Para mayores detalles de las dinámicas y compra de entradas, consulta el sitio web de los recintos culturales.

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