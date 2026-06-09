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Ataques paquistaníes mataron al menos a 12 personas en Afganistán, cerca de la frontera entre estos dos países enfrentados en un conflicto limítrofe, informaron el miércoles funcionarios provinciales y del gobierno central.
"Anoche, el ejército paquistaní volvió a violar el espacio aéreo de Afganistán y bombardeó viviendas civiles en las provincias de Kunar, Khost y Paktika. Como resultado de estos ataques, murieron 11 niños, una mujer y un anciano", escribió el portavoz del gobierno afgano, Zabiulah Mujahid, en la red social X.
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No obstante, un funcionario de la provincia de Khost que pidió permanecer en el anonimato dijo a la AFP que un ataque contra una casa mató a nueve personas, mientras que un residente de la provincia de Paktika informó que otro bombardeo dejó tres fallecidos.
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