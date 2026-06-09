Hombres afganos se manifestaron este martes en Herat, en el oeste de Afganistán, contra las nuevas restricciones impuestas a las mujeres, en una protesta dispersada por la policía, que negó a la AFP haber usado armas con balas reales.

Decenas de hombres se congregaron tres días después de que la policía de la moral del gobierno talibán detuviera a mujeres que no llevaban el chador o burka que cubre el cuerpo.

En Afganistán las mujeres deben cubrirse de pies a cabeza cuando salen de casa. Muchas visten una túnica o abaya fluida, un hiyab y un velo facial.

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Un manifestante de 33 años que pidió mantener el anonimato dijo que las fuerzas de seguridad "usaron palos, látigos y armas de fuego para dispersar a la multitud. Incluso dispararon al aire".

En declaraciones a la AFP, la policía local negó que se hubieran utilizado armas y acusó a los manifestantes de intentar "alterar el orden público".

Las protestas son inusuales en Afganistán, donde los talibanes gobiernan desde agosto de 2021 aplicando una interpretación estricta de la ley islámica.

El manifestante contó haber visto a personas heridas, aunque la AFP no ha podido verificarlo. "La gente está extremadamente asustada", añadió.

Un fotógrafo en la manifestación dijo haber visto a las fuerzas de seguridad "golpear a los manifestantes y disparar con armas hacia la multitud". Añadió haber presenciado "un número considerable de personas heridas".

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En X, Richard Bennett, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán, dijo estar "alarmado por el uso excesivo de la fuerza contra los aparentemente manifestantes pacíficos en Herat".

Un tercer testigo sostuvo que vio a decenas de personas protestar en apoyo a las mujeres.

Los hombres se reunieron en el lugar después de un anuncio en las redes sociales que pedía a los habitantes que "defendieran los derechos" de las mujeres.

Said Masud Husaini, portavoz de la policía de Herat, los acusó de "intentar reunirse y crear tensiones bajo el pretexto de protestar por temas relacionadas con el cumplimiento del código de vestimenta del hiyab", o velo islámico que cubre el cabello.

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🚨🇦🇫 Herat, Afganistán: combatientes talibanes abrieron fuego contra civiles que protestaban por las estrictas normas de la policía de la moral sobre el uso obligatorio del burka y chador. Reportan 1 muerto y más de 20 heridos. pic.twitter.com/X1GMNnwLl1 — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) June 9, 2026

Talibanes defienden su actuación y piden respetar ley islámica

Por su parte, las autoridades del gobierno talibán defendieron la actuación de las fuerzas de seguridad contra la protesta ciudadana en Herat, en el oeste de Afganistán.

El portavoz de la Jefatura de Policía de Herat, Sayed Masoud Hossaini, declaró en un comunicado compartido con EFE que las fuerzas de seguridad actuaron contra un grupo "alborotadores" que se habían reunido "con el pretexto de protestar por cuestiones relacionadas con el uso del hiyab (velo) y en contra del hiyab islámico, que es una obligación divina".

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El funcionario aseguró que las fuerzas de seguridad operaron dentro de sus "responsabilidades legales para garantizar la seguridad" y exhortó a los afganos a comportarse "de conformidad con la ley islámica y las normas sociales aceptadas".

Los talibanes no hicieron referencia al presunto uso de armas de fuego contra los civiles.

La movilización rompió un largo periodo de silencio en las calles, donde las protestas se han vuelto casi imposibles por sus violentas consecuencias desde que los talibanes regresaron al poder y vetaron el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y la vida pública.

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