Bruselas.— La caída de la producción de heroína en Afganistán desde el retorno de los talibanes al poder y sus repercusiones en la disponibilidad de la “reina de las drogas” en el mercado global, abre una inédita ventana de oportunidad para los cárteles mexicanos.

Esta inquietud ha rondado durante años en los pasillos de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA, por sus siglas en inglés) con sede en Lisboa, en donde domina la tesis de que los consumidores más problemáticos, al verse confrontados con escasez de heroína, podrían recurrir como alternativa a los opiáceos sintéticos, entre los que figura el fentanilo, una sustancia prácticamente bajo control de los criminales mexicanos.

“Es un escenario que puede o no ocurrir”, señaló en su momento a este diario Alexis Goosdeel, quien ocupó la dirección de la EUDA durante 10 años, hasta finalizar 2025. Esto explica por qué la Red Europea de Servicios de Emergencia activa el botón de alerta cada vez que se detecta en territorio de la Unión Europea un caso de intoxicación con fentanilo u otro opiáceo sintético.

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Las intervenciones son a todos los niveles, clínico, social y judicial, en un intento por sofocar el fuego y así evitar que se convierta en un incendio incontrolado como ocurre en Estados Unidos con el fentanilo, producido con precursores originarios de China y traficado por los cárteles mexicanos.

Afganistán tradicionalmente ha sido el epicentro global de la producción de opio, la materia prima para la fabricación de heroína, y es fuente de abastecimiento del mercado europeo.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la rudimentaria nación de Asia Central llegó a controlar más de 80% de la producción mundial de opio. El resto cultiva en países como Myanmar, México y Laos. Sin embargo, a partir del retorno de los talibanes al poder tras la fallida campaña militar estadounidense, la producción colapsó en un 95% y desde 2022 se ha mantenido en ese nivel.

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Los efectos del decreto de prohibición de la plantación de la enredadera en Afganistán no se han sentido debido a que en el mercado había suficiente droga almacenada por la sobreproducción registrada entre 2017 y 2022. El opio seco prácticamente no es perecedero, por lo que puede almacenarse durante varios años.

Los expertos calculan que las reservas de opio en Afganistán, antes del inicio de la temporada de cosecha de 2023, ascendían a 13 mil 200 toneladas, por lo que habría en teoría cantidad suficiente para satisfacer la demanda de opiáceos afganos hasta finales de 2026, aunque el mercado comenzó el año pasado a dar señales de agotamiento, ejerciendo presión en las cadenas de suministro, afectando no sólo a Europa, así como a otros destinos en África y algunas partes de Asia.

“Esto podría provocar un aumento repentino de opioides sintéticos de gran potencia, lo que constituiría un elemento de cambio para los grupos delictivos que operan en esa ruta y daría lugar a un aumento de la prevalencia de los trastornos por consumo de drogas y las sobredosis”, advierte la agencia de la ONU con sede en Viena.

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Sería una réplica del fenómeno presenciado en relación con el captagón, un estimulante altamente adictivo que se consume principalmente en la Península Árabe. Las cadenas de suministro y los grupos involucrados en el tráfico y comercialización de esta droga han tenido que adaptarse debido a que el negocio se vio perturbado por la caída del régimen autoritario de Bashar al-Assad en Siria, la plaza por excelencia para la producción de esta sustancia.

En el caso europeo, preocupa una eventual introducción de nuevos opioides sintéticos como alternativa a la heroína. Inquieta la presencia de nitacenos y el fentanilo. Hasta la fecha, la aparición de potentes opioides sintéticos en algunos mercados de heroína de larga data en Europa ha sido esporádica. Desde 2019, el Sistema de Alerta Temprana de la UE ha recibido informes sobre la presencia de nitacenos en los mercados de drogas de al menos 21 Estados miembros de la UE. Las incautaciones de esta droga alcanzaron 10 kilogramos en 2023, tres veces más que el año previo. “Si bien generalmente son consumidos por usuarios de opioides de alto riesgo, existe preocupación por su potencial para propagarse a otros grupos, incluyendo los jóvenes”, sostiene la EUDA.

Estonia y Letonia han reportado aumentos en la disponibilidad de opioides sintéticos y los daños asociados, incluyendo muertes por intoxicación. Otros países como Francia, Alemania, Suecia y Noruega también han notificado fallecimientos por toxicidad. Por lo menos, 159 muertes registró Europa por fentanilo y sus derivados en 2022, muy lejos de la situación crítica que experimenta Estados Unidos, en donde se contabilizaron 48 mil 422 muertes relacionadas en 2024.

Decomiso de alrededor de 306 mil pastillas de probable fentanilo en la colonia Lomas del Valle, en Tijuana, Baja California, en 2023. Foto: Especial

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“Debido a su alta potencia y carácter novedoso, existe la preocupación de que los opioides de nitaceno no se detecten de forma rutinaria en los procedimientos habituales de toxicología post mortem. Esto plantea la posibilidad de que el número de muertes notificadas sea una subestimación”.

El fentanilo y sus derivados, incluyendo el carfentanilo, han estado desde hace tiempo en el radar del sistema de alerta temprana. En 2023 hubo 126 y 227 decomisos para un total de 9.7 kg de fentanilo y 6.4 kg de carfentanilo, respectivamente. Se estima que 0.3% de la población adulta de la UE, alrededor de 860 mil personas, consumen opioides, droga que aparece, a menudo en combinación con otras sustancias, en casos de sobredosis mortal, en siete de cada 10.

Anualmente unas 72 mil personas reportan esta sustancia como el motivo principal para recibir tratamiento especializado, lo que representa 23% del total de los pacientes atendidos por consumo problemático. El opio actualmente almacenado en la clandestinidad, probablemente está en manos de grandes comerciantes y exportadores. Su valor en Afganistán ha escalado al paso de los años, es 10 veces superior al que tenía antes de la prohibición, aproximadamente 750 dólares por kilo.

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Bélgica, Francia, España e Italia son las principales puertas de entrada de heroína en Europa, mientras que Holanda, Grecia y Francia parecen funcionar como sucursales de corte y empaquetado.

“El panorama europeo de opioides continúa enfrentándose a posibles cambios derivados de los acontecimientos internacionales. La prohibición impuesta por los talibanes al cultivo de adormidera en Afganistán desde abril de 2022 ha reducido significativamente la producción de opio, pero aún no está claro hasta qué punto esto podría limitar el suministro de heroína a Europa, dado que existen reservas de opio en Afganistán”, indica la EUDA. “Cualquier posible déficit de suministro podría, en algunos países, cubrirse con nuevos opioides sintéticos y otras sustancias. Estos acontecimientos ponen de relieve los principales retos de preparación”.

Los expertos en Lisboa no descartan ningún escenario, aunque dudan que se repita en Europa la epidemia de fentanilo vista en EU. El desenlace menos crítico sería que la cocaína y las catinonas sintéticas sirvan de alguna manera de sustancias sustitutivas de la heroína no disponible.

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UNODC sostiene que la situación en Afganistán ofrece a las autoridades una ocasión de oro para establecer programas de cooperación internacional a lo largo de la cadena de suministro del opiáceo afgano y en Medio Oriente.

Asegura que los servicios antinarcóticos pueden aprovechar la coyuntura para adoptar medidas contra las agrupaciones delictivas antes de que puedan adaptarse y establecer nuevas conexiones y estrategias para reemplazar las pérdidas por la caída del negocio de la heroína.