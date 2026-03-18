Más Información

Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI; destaca coordinación de México y EU para detener a objetivos prioritarios

Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI; destaca coordinación de México y EU para detener a objetivos prioritarios

Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027; "son garantía de que MC va a ganar", afirma

Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027; "son garantía de que MC va a ganar", afirma

Senadores de Morena acuerdan donar apoyo económico a Cuba; "hay que enviarles petróleo, que es lo que les urge": Noroña

Senadores de Morena acuerdan donar apoyo económico a Cuba; "hay que enviarles petróleo, que es lo que les urge": Noroña

¿Quién es "Lobo Menor" y por qué lo busca Ecuador?; líder de "Los Lobos" ligado al CJNG y al asesinato de Fernando Villavicencio

¿Quién es "Lobo Menor" y por qué lo busca Ecuador?; líder de "Los Lobos" ligado al CJNG y al asesinato de Fernando Villavicencio

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

Segob y SEP llaman a "diálogo respetuoso" con la CNTE; mantenemos abiertos los canales de comunicación, expresan

Segob y SEP llaman a "diálogo respetuoso" con la CNTE; mantenemos abiertos los canales de comunicación, expresan

CNTE realiza plantón en Embajada de EU de la CDMX; expresan apoyo a Cuba, Venezuela y Palestina

CNTE realiza plantón en Embajada de EU de la CDMX; expresan apoyo a Cuba, Venezuela y Palestina

Brent se acerca a los 110 dólares; ataques a infraestructura energética de Irán elevan la incertidumbre

Brent se acerca a los 110 dólares; ataques a infraestructura energética de Irán elevan la incertidumbre

Cuenta de Banorte para apoyo a Cuba cumple con regulación vigente; banco garantiza supervisión y control de operaciones

Cuenta de Banorte para apoyo a Cuba cumple con regulación vigente; banco garantiza supervisión y control de operaciones

Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata; he estado en las alcantarillas, pero aquí estoy con la frente en alto, afirma

Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata; he estado en las alcantarillas, pero aquí estoy con la frente en alto, afirma

“Destrozaron mi carrera y mi vida": Verónica Domínguez, bautizada como "Lady Pepitas"; señala que recibió amenazas de muerte

“Destrozaron mi carrera y mi vida": Verónica Domínguez, bautizada como "Lady Pepitas"; señala que recibió amenazas de muerte

Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación; enfrenta un segundo proceso penal por el mismo delito

Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación; enfrenta un segundo proceso penal por el mismo delito

El gobierno de afirmó que "las incautaciones de fentanilo han disminuido un 56 % en la frontera entre Estados Unidos y México, debido al aumento de la presión antidrogas ejercida" por esos países, "así como a los enfrentamientos entre cárteles en el interior de México".

En su Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de EU 2026 añade que aunque "el fentanilo y otros opioides sintéticos siguen siendo las drogas más letales que se trafican en el país, causando más de 38 mil muertes en durante el periodo de 12 meses comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, representa una disminución de casi el 30% en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos".

Agrega que por la mayor vigilancia fronteriza las organizaciones criminales pueden haber cambiado de rutas: "Es probable que algunas organizaciones criminales transnacionales hayan modificado, al menos temporalmente, sus técnicas y rutas de contrabando en respuesta al aumento de la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos".

Lee también

El reporte menciona que "si bien se ha observado una mejora notable, China e India siguen siendo los principales países de origen de precursores químicos ilícitos de fentanilo y equipos para la fabricación de pastillas". Y a pesar de algunas medidas de esos países, "los narcotraficantes con base en México continúan eludiendo los controles internacionales mediante envíos con etiquetado incorrecto y la compra de productos químicos no regulados".

"Las causas subyacentes de la migración siguen"

La evaluación añade que las políticas antiinmigratorias, "junto con el aumento de los esfuerzos de control en la frontera entre Estados Unidos y México y a nivel regional, han disuadido la inmigración irregular y reducido drásticamente los encuentros con migrantes. Sin embargo, las causas subyacentes que durante años han impulsado la migración a Estados Unidos desde diversas partes del mundo permanecen prácticamente inalteradas".

Lee también

El reporte indica que "los traficantes de personas siguen operando, adaptándose a la aplicación de las leyes y políticas, porque las organizaciones criminales y los delincuentes consideran estas actividades de bajo riesgo y lucrativas. Es probable que aprovechen la creciente demanda generada por los migrantes que buscan otras vías de entrada a Estados Unidos".

De acuerdo con la evaluación, las organizaciones criminales transnacionales también "cometen fraudes financieros y blanquean dinero a través de instituciones financieras internacionales".

En la evaluación también se alerta que "un abanico más amplio de actores puede utilizar las capacidades espaciales para amenazar las operaciones militares de Estados Unidos y sus aliados, exponer actividades sensibles de inteligencia estadounidense y facilitar actividades ilícitas como el narcotráfico y el terrorismo", y reconoce que "los rápidos avances en la tecnología espacial, la reducción de las barreras de entrada, el despliegue de sistemas antisatélite y la expansión de las aplicaciones civiles y militares han consolidado el espacio como un escenario clave para la competencia estratégica y los conflictos futuros".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pago doble en ABRIL de Becas Bienestar: ¿Quienes recibirán $11,600 y $3,800 pesos?. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Pago doble en ABRIL de Becas Bienestar: ¿Quienes recibirán $11,600 y $3,800 pesos?

¿Tu internet está lento? Cómo saber quién se roba tu WiFi hoy mismo y el truco para bloquearlos para siempre. Foto: Especial

¿Tu internet está lento? Cómo saber quién se roba tu WiFi hoy mismo y el truco para bloquearlos para siempre

Pensión Bienestar 2026 registro abierto para personas de 30 a 64 años, requisitos y fechas para obtener $3,300. Foto: Especial Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: registro abierto para personas de 30 a 64 años, requisitos y fechas para obtener $3,300 pesos

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

¿Cómo renovar tu visa americana de turista SIN asistir en persona? Así se simplifica el proceso

Alberta, Canadá. iStock/ Mumemories

Este es el programa que te otorga la residencia permanente para vivir y trabajar en Alberta, Canadá

Foto: EFE

¿Qué es el Spring Break en Estados Unidos y cuáles son las mejores playas para visitar este 2026?