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El gobierno de Donald Trump afirmó que "las incautaciones de fentanilo han disminuido un 56 % en la frontera entre Estados Unidos y México, debido al aumento de la presión antidrogas ejercida" por esos países, "así como a los enfrentamientos entre cárteles en el interior de México".
En su Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de EU 2026 añade que aunque "el fentanilo y otros opioides sintéticos siguen siendo las drogas más letales que se trafican en el país, causando más de 38 mil muertes en Estados Unidos durante el periodo de 12 meses comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, representa una disminución de casi el 30% en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos".
Agrega que por la mayor vigilancia fronteriza las organizaciones criminales pueden haber cambiado de rutas: "Es probable que algunas organizaciones criminales transnacionales hayan modificado, al menos temporalmente, sus técnicas y rutas de contrabando en respuesta al aumento de la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos".
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El reporte menciona que "si bien se ha observado una mejora notable, China e India siguen siendo los principales países de origen de precursores químicos ilícitos de fentanilo y equipos para la fabricación de pastillas". Y a pesar de algunas medidas de esos países, "los narcotraficantes con base en México continúan eludiendo los controles internacionales mediante envíos con etiquetado incorrecto y la compra de productos químicos no regulados".
"Las causas subyacentes de la migración siguen"
La evaluación añade que las políticas antiinmigratorias, "junto con el aumento de los esfuerzos de control en la frontera entre Estados Unidos y México y a nivel regional, han disuadido la inmigración irregular y reducido drásticamente los encuentros con migrantes. Sin embargo, las causas subyacentes que durante años han impulsado la migración a Estados Unidos desde diversas partes del mundo permanecen prácticamente inalteradas".
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El reporte indica que "los traficantes de personas siguen operando, adaptándose a la aplicación de las leyes y políticas, porque las organizaciones criminales y los delincuentes consideran estas actividades de bajo riesgo y lucrativas. Es probable que aprovechen la creciente demanda generada por los migrantes que buscan otras vías de entrada a Estados Unidos".
De acuerdo con la evaluación, las organizaciones criminales transnacionales también "cometen fraudes financieros y blanquean dinero a través de instituciones financieras internacionales".
En la evaluación también se alerta que "un abanico más amplio de actores puede utilizar las capacidades espaciales para amenazar las operaciones militares de Estados Unidos y sus aliados, exponer actividades sensibles de inteligencia estadounidense y facilitar actividades ilícitas como el narcotráfico y el terrorismo", y reconoce que "los rápidos avances en la tecnología espacial, la reducción de las barreras de entrada, el despliegue de sistemas antisatélite y la expansión de las aplicaciones civiles y militares han consolidado el espacio como un escenario clave para la competencia estratégica y los conflictos futuros".
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desa/rmlgv
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