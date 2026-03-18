El barril de petróleo Brent para entrega en mayo subió de nuevo este miércoles un 3.83 %, hasta situarse en más de 107 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, por el temor a más interrupciones de suministro después de que Irán amenazase con atacar instalaciones energéticas en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 107.38 dólares, lo que supone un avance de 2.96 dólares con respecto a la sesión anterior, cuando acabó en 103.42 dólares.

El Brent continuó al alza, y llegó a quedar al filo de 110 dólares durante la sesión de hoy, después de que Irán acusase a Israel y Estados Unidos de haber atacado el yacimiento de París, considerado el mayor campo de gas del mundo, y prometiese atacar a otras refinerías y yacimientos en la región como represalia.

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“Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados; al contrario, no harán más que agravar la situación y podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo”, dijo en X el presidente iraní, Masud Pezeshkian, tras conocerse el ataque.

Horas más tarde, Teherán atacó y prendió fuego a la refinería de Ras Lafan, el principal sitio de producción de gas natural licuado en Catar, según confirmó QatarEnergy; así como a un depósito de combustible para aviones en Riad (Arabia Saudí), de acuerdo con agencias semioficiales iraníes.

De acuerdo con el analista de mercado de Forex Fawad Razaqzada, el repunte del Brent, en camino a 108 dólares por barril, ha disipado la calma que parecía reinar a principios de semana y los mercados han abandonado las expectativas de una desescalada para empezar a asumir el riesgo que las interrupciones en el suministro persistan en lugar de desaparecer.

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“Existía cierta esperanza de que las tensiones disminuyeran, sobre todo después de que los comentarios previos de (el presidente estadounidense, Donald Trump) insinuaran una desescalada. Pero esa narrativa ha vuelto a cambiar, y los operadores ahora reaccionan noticia por noticia. Las acciones caen cuando el petróleo sube, se recuperan cuando las tensiones disminuyen; y así sucesivamente”, comentó el analista este miércoles.

El Brent empezó este miércoles con descensos, inicialmente atribuidos a que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán anunciará que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto, pero ganó terreno tras los ataques a infraestructura energética y el persistente bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz.

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