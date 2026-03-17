El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que ya no necesita ni desea el apoyo de los países de la OTAN, ni de Australia, Japón o Corea del Sur, después de que estos rechazaran participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", declaró este martes en la plataforma Truth Social.

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Trump explicó que los miembros de la OTAN han informado a Estados Unidos que "no desean involucrarse" en la operación militar en Medio Oriente, "a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares".

"No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros", reprochó.

No obstante, el republicano aseguró que Estados Unidos ha logrado "diezmar al Ejército iraní" y que ya no requiere del apoyo de sus aliados.

"Debido a nuestro éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur", afirmó.

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Aliados de EU rechazan involucrarse en la guerra con Irán

El republicano hizo esta publicación un día después de haber criticado la falta de "entusiasmo" que recibió de parte de algunos aliados su petición de crear una coalición militar para garantizar la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el paso del petróleo que permanece bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí contra el país.

El plan de Trump fue recibido con frialdad y rechazo por sus aliados, que han respondido que esta no es una guerra que ellos hayan iniciado.

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La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró que el estrecho de Ormuz "queda fuera del ámbito de acción de la OTAN" y el Gobierno alemán respondió: "esta no es nuestra guerra". También Australia, Canadá y Japón han descartado involucrarse en el conflicto.

Trump insiste en que la OTAN nunca ha apoyado a Estados Unidos pero la única vez en que la Alianza Atlántica activó el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respaldo a Washington.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump insistió en criticar a la OTAN. "Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto. Y hace tiempo que digo que me pregunto si la OTAN estaría allí para nosotros. Así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado allí".

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