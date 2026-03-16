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Bruselas, Bélgica.- Después de la presión del presidente de Estados Unidos (EU), , a los integrantes de la (OTAN) con el fin de apoyar a desbloquear el estrecho de Ormuz, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que está fuera de su jurisdicción, pero aborda opciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN (...) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz", aseguró al llegar a un consejo de ministros de exteriores de la UE. Agregó que esta última mantiene en operación EUNayfor "Aspides".

Uno de los asuntos que abordarán en dicho comité es la posibilidad de modificar el mandato de "Aspides", consistente en una operación "no ejecutiva" destinada a proteger barcos mercantes en el mar Rojo y el Golfo.

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"La cuestión es si los Estados miembros están dispuestos a recurrir efectivamente a esta misión; si queremos garantizar la seguridad en esta región, lo más sencillo sería utilizar la operación que ya tenemos en la zona y quizá modificarla ligeramente. También se habla de una coalición de voluntarios en este sentido" planteada por Francia, comentó Kallas.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad declaró que ha hablado con el secretario general de la ONU, António Guterres, acerca si es posible poner en marcha una iniciativa semejante a la del mar Negro, pues el cierre del estrecho de Ormuz representa un "grave peligro" para el suministro de petróleo y energía".

El mandatorio estadounidense advirtió el pasado domingo de que la OTAN se enfrenta a un "futuro muy malo" en caso de que los países miembros no apoyen al paso de buques por Ormuz, cerrado por Irán como respuesta a sus ataques.

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dft/LL

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