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Washington, 15 mar.- El presidente de Estados Unidos, , ha advertido este domingo que la OTAN se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz cerrado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

"Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí", aseguró en una entrevista a Finantial Times, apuntando a que dependen del petróleo del Golfo.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió.

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Trump pidió este sábado a algunos países su colaboración enviando "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", escribió en la red social Truth.

Petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz, en Omán. Foto: EFE
Petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz, en Omán. Foto: EFE

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico por el que cada día circula el 20 por ciento del petróleo mundial.

Pese a la petición pública de ayuda que lanzó Trump, la respuesta aliada ha sido tibia por lo que el mandatario se refirió a la guerra de Ucrania y dijo: "No tuvimos que ayudarlos con Ucrania. Ucrania está a miles de kilómetros de nosotros...Pero les ayudamos".

"Ahora veremos si nos ayudan. Porque hace tiempo que he dicho que estaremos ahí para ellos, pero ellos no estarán ahí para nosotros. Y no estoy seguro de que estén allí", afirmó en la entrevista a FT.

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El mandatario también se refirió a la visita que tiene prevista a China a finales de este mes para adelantar que podría retrasarse y que el encuentro con Xi Jinping tendría que esperar.

Trump también ha apelado a China para desbloquear el estrecho de Ormuz y señaló que esperaba que la ayuda china llegara antes de que se produjera esa visita, la primera a Beijing de su segundo mandato.

"Creo que China también debería ayudar porque obtiene el 90 por ciento de su petróleo del estrecho", concluyó.

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