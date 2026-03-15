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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al rebatir las palabras de Donald Trump de que Teherán desea un acuerdo para poner fin a la guerra.
"Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo", declaró Araghchi en el programa "Face The Nation" de la CBS, en una entrevista emitida el domingo.
"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", añadió
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