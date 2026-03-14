El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este sábado que gracias al "valor" del presidente estadounidense, Donald Trump, el socialismo "se está haciendo pedazos", en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026 en la capital española.

Milei lo afirmó justo después de llamar al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, "el impresentable que tienen a cargo del poder" y acusarle, junto a los demás presidentes socialistas, de "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".

El presidente latinoamericano subió al escenario del Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, al ritmo de la canción 'Panic Show' del grupo argentino La Renga y al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos contra Pedro Sánchez.

Lee también ONG cifran entre 12 y 15 los presos políticos excarcelados en Cuba; la mayoría participaron en protestas antigubernamentales

Esa no fue la primera vez que Milei se refirió al presidente español en esos términos, pues en este mismo foro, en años anteriores, el jefe de gobierno argentino describió a Sánchez como "bandido" y llamó a su mujer "corrupta".

En su discurso de este sábado, el presidente argentino habló de los socialistas como "zurdos roñosos" y animó al público a no dejarse "psicopatear por los zurdos".

Además, afirmó que "cuando uno habla de lo justo", a ello están asociados "nuestros valores" y afirmó: "Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos".

Tras ello, sostuvo entre aplausos que, si todos cumpliéramos "con los diez mandamientos" y entendiéramos "los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar".

Lee también Tiroteo previo a torneo de golf en EU deja 2 muertos; autoridades califican el hecho como "violencia doméstica"

Milei también ensalzó el sistema político y económico que ha instaurado en Argentina, a través de una metáfora que inició afirmando que "la utopía comunista no funciona", para después ilustrar que los liberales, en lugar de "estar regalándole el pescado a la gente y esclavizarla", lo que hacen es "enseñar a pescar para que en algún momento tengan una fábrica de pescados".

"Si ustedes no tienen empresarios, van a ser pobres", concluyó, dirigiéndose a los españoles, pues, para él, "esa idea del socialismo del que uno lo produce y otro se lo puede apropiar, inherentemente deriva en miseria".

Además, el jefe del gobierno argentino recibió el primer premio conmemorativo en honor de Ludwig von Mises, economista ucraniano, y anunció que va a publicar un nuevo libro, que se titulará 'La moral como política de Estado'.

Antes de participar en el foro, su gabinete divulgó en las redes sociales que se había reunido con Jesús Huerta de Soto, economista español y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, a quien elogió en su discurso.

Lee también Irán desmiente a Hegseth sobre su nuevo líder supremo; "no hay ningún problema" con Mojtaba Jamenei, afirma

Previamente, Milei se había encontrado con el líder de Vox, el ultraderechista Santiago Abascal, en el hotel donde se estaba alojando en Madrid y a donde acudió vestido con un mono de trabajo de la petrolera argentina YPF.

"El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el Diputado español y Presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid", indicó su gabinete en X.

"Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones", escribió Abascal igualmente en X.

El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en la capital española, y una vez más no contemplaba ninguna reunión con representantes del Gobierno español, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc

Más Información