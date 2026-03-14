Más Información

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas

ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas

SRE reporta evacuación de mil 240 mexicanos en Medio Oriente; refuerzan asistencia consular

SRE reporta evacuación de mil 240 mexicanos en Medio Oriente; refuerzan asistencia consular

Absuelven al único procesado por homicidio del activista Samir Flores; Fiscalía de Morelos no logró acreditar su participación en crimen

Absuelven al único procesado por homicidio del activista Samir Flores; Fiscalía de Morelos no logró acreditar su participación en crimen

Jürgen Habermas; el pensador que llevó la filosofía al debate público

Jürgen Habermas; el pensador que llevó la filosofía al debate público

Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM; mercancía ilícita tiene valor aproximado de 5.2 mdp

Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM; mercancía ilícita tiene valor aproximado de 5.2 mdp

Estatua de Calderón, tirada para evitar daños

Estatua de Calderón, tirada para evitar daños

Mundial 2026: Secretaría de Marina realiza simulacro de incidente químico en Veracruz; prueban protocolos de emergencia

Mundial 2026: Secretaría de Marina realiza simulacro de incidente químico en Veracruz; prueban protocolos de emergencia

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

Resguardarán el AICM con sistema antidrones

Resguardarán el AICM con sistema antidrones

MC presenta denuncia formal por derrame de hidrocarburo al sur de Veracruz; exigen identificar a responsables

MC presenta denuncia formal por derrame de hidrocarburo al sur de Veracruz; exigen identificar a responsables

Vuelca autobús con peregrinos en carretera de Tamaulipas; reportan más de 10 lesionados

Vuelca autobús con peregrinos en carretera de Tamaulipas; reportan más de 10 lesionados

Un hombre baleó y mató a dos personas en el estacionamiento de una farmacia cerca del TPC Sawgrass y luego escapó al ingresar al lugar, lo que llevó a The Players Championship a retrasar la apertura de las puertas como medida de precaución antes de la tercera ronda la mañana del sábado, informaron las autoridades.

El sheriff del condado de St. Johns, Rob Hardwick, indicó que el sospechoso, a quien identificó como Christian Barrios, les disparó a dos personas en múltiples ocasiones el viernes en el estacionamiento de Walgreens, en lo que calificó como una situación de violencia doméstica. La tienda se encuentra a aproximadamente una milla del campo.

Lee también

Las autoridades informaron que fue capturado alrededor de las 8 de la mañana del sábado en el condado de Nassau, el condado más al noreste de Florida, ubicado a una hora al norte del TPC Sawgrass.

Tiroteo retrasa apertura del la jornada del sábado

La PGA citó “consideraciones operativas” al decidir no abrir las puertas hasta las 9 de la mañana. La primera salida comenzó según lo previsto a las 8:15 de la mañana. Las áreas de hospitalidad retrasaron su apertura hasta las 11 de la mañana.

Hardwick señaló que unidades caninas persiguieron a Barrios dentro del TPC Sawgrass tras el tiroteo. Manifestó que Barrios, quien cumplió 32 años el sábado, en un momento recogió una radio del PGA Tour y más tarde la dejó caer. Luego robó un BMW negro, y las autoridades del condado de Nassau persiguieron el vehículo y provocaron que se estrellara contra el bosque.

Lee también

El sospechoso huyó a pie antes de ser localizado y puesto bajo custodia. No estaba claro de inmediato si contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Hardwick afirmó que el sospechoso tenía un largo historial delictivo y conocía a las víctimas, quienes recibieron múltiples disparos y fueron trasladadas a un hospital, donde murieron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CFE: entregan hasta 1,000 pesos para pagar la luz con apoyo de Programa del Bienestar. Requisitos. Foto: Especial

CFE: Programa del Bienestar entrega hasta $1,000 pesos para pagar tu recibo de luz; requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo

Pensión Bienestar 2026 confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados. Foto: Especial

Pensión Bienestar 2026: confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados

Canadá/ iStock/ sezer ozger

¿Cumples con los requisitos? Quebec facilitará la residencia permanente de Canadá a trabajadores extranjeros

Pasaporte mexicano 2026 en consulados. Foto: ChatGPT

Requisitos y costo para renovar el pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026