Un hombre baleó y mató a dos personas en el estacionamiento de una farmacia cerca del TPC Sawgrass y luego escapó al ingresar al lugar, lo que llevó a The Players Championship a retrasar la apertura de las puertas como medida de precaución antes de la tercera ronda la mañana del sábado, informaron las autoridades.

El sheriff del condado de St. Johns, Rob Hardwick, indicó que el sospechoso, a quien identificó como Christian Barrios, les disparó a dos personas en múltiples ocasiones el viernes en el estacionamiento de Walgreens, en lo que calificó como una situación de violencia doméstica. La tienda se encuentra a aproximadamente una milla del campo.

Lee también VIDEO Hombre embiste con su auto una sinagoga en Michigan y es abatido; hay una persona herida

Las autoridades informaron que fue capturado alrededor de las 8 de la mañana del sábado en el condado de Nassau, el condado más al noreste de Florida, ubicado a una hora al norte del TPC Sawgrass.

Tiroteo retrasa apertura del la jornada del sábado

La PGA citó “consideraciones operativas” al decidir no abrir las puertas hasta las 9 de la mañana. La primera salida comenzó según lo previsto a las 8:15 de la mañana. Las áreas de hospitalidad retrasaron su apertura hasta las 11 de la mañana.

Hardwick señaló que unidades caninas persiguieron a Barrios dentro del TPC Sawgrass tras el tiroteo. Manifestó que Barrios, quien cumplió 32 años el sábado, en un momento recogió una radio del PGA Tour y más tarde la dejó caer. Luego robó un BMW negro, y las autoridades del condado de Nassau persiguieron el vehículo y provocaron que se estrellara contra el bosque.

Lee también Tiroteo en Universidad de Virginia deja un muerto y 2 heridos; el agresor también murió

El sospechoso huyó a pie antes de ser localizado y puesto bajo custodia. No estaba claro de inmediato si contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Hardwick afirmó que el sospechoso tenía un largo historial delictivo y conocía a las víctimas, quienes recibieron múltiples disparos y fueron trasladadas a un hospital, donde murieron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc