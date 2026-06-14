En sesión Extraordinaria de Consejo General llevada a cabo este domingo 14 de junio, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó el cómputo estatal de la elección de diputaciones locales, y confirmó la distribución de las diputaciones de representación proporcional, en donde Morena se quedará con cinco escaños.

En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, el Consejo General del IEC realizó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Además de las cinco diputaciones de Morena, el PRI, el Partido Nuevas Ideas, la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Partido del Trabajo, tendrán una diputación plurinominal en el próximo Congreso.

Así pues, quienes alcanzaron un lugar por la vía de representación proporcional son Carlos Robles Loustaunau, actual dirigente estatal del PRI. Por parte de Morena: Rocío Guadalupe de Aguinaga Peraza, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, actual dirigente estatal; Guadalupe del Socorro Córdova González, Mayra Ruby Rangel Esquivel y Mónica Darinka Guerra Arrieta.

Lee también Estudio ARMA: Rocha, CNTE y el Mundial acaparan cobertura de mayo

Por parte del Partido del Trabajo, la posición será de Lucía Inés Zorrilla Cepeda, quien había sido candidata en Torreón. Por la UDC será Héctor Alberto de Luna Sánchez y por el partido Nuevas Ideas, de reciente creación, el lugar en la legislatura será para Óscar Alberto Cano Jiménez, presidente estatal del partido.

Con la lista final de plurinominales, el Congreso de Coahuila estará ocupado por una mayoría de diputadas y diputados de la Alianza por la Seguridad del PRI y UDC, con 18 escaños; cinco de Morena, uno de Nuevas Ideas, y otro lugar del PT para conformar los 25 espacios en la próxima legislatura.

[Publicidad]

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del IEC, comentó que se entregaron las actas de acuerdo con el porcentaje de votos que cada partido obtuvo. El Consejo General validó una votación de 1 millón 213 mil 321 votos.

Lee también Ariadna Montiel se reúne con morenistas de Nuevo León rumbo a elección 2027; va por fortalecer unidad y trabajo territorial

Mencionó que el partido local México Avante pierde el registro al no obtener al menos el 3% de los votos, mientras que los demás partidos nacionales, PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Verde, perderá las prerrogativas locales.

[Publicidad]

Rodríguez Fuentes calificó la jornada como ejemplar y consideró que fue un éxito, por lo que esperan que todo lo que avaló el Consejo, quede firme en los tribunales, aunque en total, precisó se recibieron más de 100 quejas por posibles irregularidades relacionadas con la elección.

Además, reveló que durante el proceso también se promovieron al menos nueve recursos de impugnación. Estos asuntos ahora deberán ser resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila.

LL