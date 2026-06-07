Saltillo, Coahuila.- Morena denunció una “operación sistemática de compra y coacción del voto” en distintas regiones del estado, en la que destaca la supuesta distribución de códigos QR a la población de manera individual para que vote a favor del PRI, a cambio de una remuneración económica.

En rueda de prensa, Guillermo Santiago, diputado federal y representante de Morena ante el Consejo General del INE, informó que se presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), porque “hay claramente una violación a la ley por esta compra masiva y sistemática de votos”.

Anunció que también se presentará una denuncia ante la Policía Cibernética para que se investigue la infraestructura tecnológica, los servidores, las aplicaciones y las bases de dato que el PRI presuntamente utilizó para operar el sistema de códigos QR.

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También denunciarán ante la Unidad de Inteligencia Financiera “para que haga un rastreo de cada peso que se ha invertido en esta plataforma para la compra de votos”.

“Solicitamos y exigimos el congelamiento de cuentas por financiamiento ilícito. Lo que está cometiendo el PRI claramente es un delito. Por lo tanto, hemos venido a presentar estas denuncias. Cabe mencionar también que hemos de presentar una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Nos iremos hasta las últimas consecuencias porque hay que destacar algo: hay que respetar la voluntad del pueblo y no estaremos nunca de acuerdo con el cochinero que el PRI quiere realizar”, advirtió.

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