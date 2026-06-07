Partidos políticos, principalmente Morena y el Partido del Trabajo, han denunciado presuntos actos de intimidación y uso de las policías para realizar detenciones arbitrarias durante la jornada electoral de este domingo en Coahuila.

Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, aseguró que las policías municipales y estatal actúan como una policía electoral y brazo armado del partido.

Particularmente han señalado presunto abusos en los municipios de Morena, Frontera y Múzquiz.

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En Frontera, el l diputado federal y líder del PT en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, denunció la detención de un operador político que está detenido en Monclova. En Múzquiz, el diputado local y candidato al distrito 6, Antonio Flores, subió un video a redes sociales en el que denuncia arbitraria y presuntos actos de hostigamiento de policías del Estado. En el video se observa cómo se lían a palabras simpatizantes de Morena y el PT con policías municipales.

En la mesa instalada del Consejo General en el Instituto Electoral de Coahuila, la representación del PT señaló las presuntas detenciones arbitrarias y uso de la fuerza, mientras que la representación de Morena señaló que interpusieron una denuncia por compra de votos a través de códigos QR.

El presidente estatal del PRI, Carlos Robles, señaló que el partido llega a esta elección respaldado por una estructura sólida y por los resultados obtenidos en Coahuila, por lo que confió en que la ciudadanía refrendará su apoyo en las urnas.

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Miguel Castillo Morales, consejero presidente del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), mencionó que incidentes presentados, referidos estos a la interrupción de las votaciones, no se han presentado. Contó de dos casos en donde las casillas tuvieron que ser cambiadas de domicilio.

Fue hasta las 12 del mediodía que finalmente se reportó el 100 por ciento de las casillas instaladas.

Dos cambios de domicilio. Rentaba prestaba el domicilio. Las que tienen el domicilio ya no accedieron

Y otro una escuela que el responsable de abrir no la abrió.

LL