Saltillo, Coahuila.- Este domingo, 2 millones y medio de ciudadanos de Coahuila podrán participar en los comicios para elegir 25 diputaciones y renovar el Congreso estatal.

A partir de las 8 de la mañana, hora local, se instalarán 4 mil 256 casillas en todo el estado, incluidas 15 especiales, equipadas con 60 urnas electrónicas en modalidad de “prueba piloto vinculante”.

Las urnas electrónicas se implementarán en ocho distritos electorales de Piedras Negras, San Pedro, Monclova, Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe, los cuales incluyen a los municipios de Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

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La ciudadanía puede consultar la ubicación de su casilla en la plataforma digital institucional Ubica tu Casilla (ubicatucasilla.ine.mx), ingresando la sección electoral que aparece en su Credencial para Votar.

El Instituto Nacional Electoral destacó que el horario de votación será de 8:00 a 18:00 horas, y que las personas que se encuentren formadas antes del cierre de las casillas podrán ejercer su derecho al sufragio, con la presentación de su credencial de elector.

El INE en Coahuila reiteró que están dadas las condiciones operativas, logísticas y tecnológicas necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

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El Instituto hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas “en un marco de respeto, legalidad y civilidad’, y recordó que la participación fortalece la democracia y legitima los resultados comiciales.

Ceremonia e inicio de la sesión ordinaria en el Instituto Electoral de Coahuila con motivo del proceso electoral ordinario este domingo 7 de junio de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Garantiza Instituto Electoral de Coahuila respeto al voto ciudadano

Al iniciar la jornada electoral para renovar el Congreso del estado, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez, hizo un llamado a las autoridades, partidos y actores políticos, a respetar la ley y la voluntad popular de manera irrestricta.

“Hagamos cada quien lo que nos corresponde en el marco del derecho, sin intentar, de alguna forma, obtener ventajas indebidas o acciones ilegítimas. Demostremos nuestro talante democrático, respetemos la voluntad del pueblo para votar y al momento también de conocer los resultados”, exhortó.

Al declarar al Consejo General del IEC en sesión permanente, señaló que se puede o no estar de acuerdo, pues en democracia se vale el debate, pero “ese debate se debe canalizar a través de las instituciones que nos ayuden a dirimir cualquier conflicto de manera pacífica y ordenada. La democracia es un derecho que nos hemos ganado, nadie nos lo regaló, no es una concesión graciosa de nadie”.

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El presidente del IEC convocó a las y los ciudadanos a participar con su voto en las urnas para elegir “qué es lo que queremos y por cuánto tiempo lo queremos”.

“Desde aquí garantizaremos que su voz y su voto serán contados con total legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, y máxima publicidad. (…) El día de hoy tienes un compromiso con la fiesta democrática. Hay que salir, hay que votar, votar libre, votar seguros, votar en secreto, pero, sobre todo, sabiendo que con esta autoridad tu voto está en buenas manos”, concluyó.

Acusan persecución política contra opositores en Coahuila

El Partido Acción Nacional (PAN), Morena y Partido del Trabajo (PT) denunciaron diversas irregularidades en el proceso electoral, como actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos federales para beneficiar a candidaturas y persecución política.

El representante del PAN ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Víctor Hugo Sondón, acusó que durante los meses previos a la jornada electoral de este domingo hubo actos anticipados de campaña de manera indiscriminada “que buscaron posicionar y favorecer proyectos políticos y candidaturas al margen de la ley”.

“Expresamos enérgicamente nuestra preocupación por las constantes denuncias por la utilización de programas sociales federales con fines electorales. Los apoyos sociales son derechos de las personas y no instrumentos de presión política. Ningún ciudadano debe sentirse obligado a respaldar un partido político o candidato por temor a perder un beneficio o un programa gubernamental federal. Esas prácticas son incompatibles con los principios democráticos que sustenta nuestra República. La democracia exige libertad, exige ciudadanos que decidan sin presiones, sin amenazas y sin condicionamientos”, apuntó.

El representante de Morena ante el IEC, Diego del Bosque, denunció que más de 40 patrullas de las corporaciones policiacas participaron en un operativo para detener a ocho militantes morenistas en el municipio de Frontera, mientras que hace unos días policías municipales protegieron la compra del voto en Monclova.

“Aquí realmente las corporaciones policiacas actúan como policía electoral, como brazo armado del partido en el gobierno, y eso no se ve en ninguna otra parte del país. Sería un escándalo, ya estarían el PRI y el PAN en la OEA y en derechos humanos denunciándonos y no ven lo que pasa aquí en el estado de Coahuila”, señaló.

A su vez, la representante del PT, Diana Isabel Hernández, denunció que en los últimos días “se ha venido dando una cacería y un despliegue de acciones por parte de las fuerzas estatales, una represión a líderes”.

Dijo que fue detenido uno de sus candidatos suplentes en la ciudad de Frontera y algunos diputados petistas también sufrieron detenciones arbitrarias.

“Inclusive, ha habido desaparición de los mismos compañeros por algún lapso de tiempo, que posteriormente son liberados, pero mientras todas esas acciones han roto la paz pública que se venía viviendo previo a la jornada electoral”.

em/LL