El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, a partir del pasado 1 de junio, comenzó la producción del nuevo modelo de la credencial de elector que contará con medidas de seguridad más avanzadas y elementos de inclusión, los cuales reconocen la diversidad de la ciudadanía.

A través de un comunicado, explicó que el nuevo modelo integra diferentes elementos de seguridad orientados a prevenir intentos de falsificación, alteración, duplicación o simulación, que permitirán robustecer el documento frente a riesgos de vulneración.

Detalló que entre ellos se encuentran un nuevo diseño del elemento ópticamente variable sobre la fotografía y datos personales, micro textos, siglas del INE en el fondo, efectos de realce, impresión arcoíris, así como elementos táctiles en relieve y patrones debilitados.

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Precisó que, de manera adicional, dicha identificación incorpora una actualización en los códigos bidimensionales tipo QR de alta seguridad, lo cual optimizará su verificación mediante herramientas tecnológicas y fortalecerá tanto la certeza acerca de la autenticidad del documento como la protección de los datos personales asociados.

Adicionalmente, destacó que el rediseño integra un enfoque de inclusión que reconoce la diversidad de la ciudadanía, debido a que agrega el campo de “Género” para que cada persona pueda elegir la opción que corresponda a su identidad autopercibida, permitiendo decidir si en la credencial se visualiza el campo “Sexo” o “Género” con las opciones de “M” para mujer, “H” para hombre o “NB” para la persona no binaria.

Apuntó que también se incluye la posibilidad de autoidentificación indígena o afromexicana, de manera que si la persona titular lo solicita, podrá imprimirse la palabra “Indígena” en la credencial con base en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, que emite el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

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No obstante, enfatizó que dicho dato es únicamente informativo y no genera derechos político-electorales adicionales ni acredita acciones afirmativas en el registro de candidaturas.

Por otra parte, resaltó que se agregan elementos orientados a personas con discapacidad visual, como un corte o muesca que permite identificar la credencial al tacto respecto de otros documentos con la misma forma y tamaño.

Añadió que la Aplicación Móvil con el fin de verificar la autenticidad del documento reproducirá en voz el nombre de la persona titular al escanear los QR, lo que amplía las condiciones de accesibilidad para estos grupos vulnerables.

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El INE puntualizó que las y los ciudadanos que acudan a partir de esa fecha a los Módulos de Atención Ciudadana para realizar su trámite recibirán la credencial correspondiente a el rediseño, como una medida que marca el inicio de su emisión a nivel nacional.

Además, sostuvo que con estas acciones, la credencial de elector evoluciona con la finalidad de ser un documento más seguro, incluyente y confiable, que contribuye a garantizar derechos fundamentales y a fortalecer tanto su función como instrumento para emitir el voto y su valor de identificación oficial bajo el principio de que en el INE todas las personas cuentan.

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